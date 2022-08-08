"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь - 08.08.2022 Украина.ру
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"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь
"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь - 08.08.2022 Украина.ру
"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь
Проблема непривлекательности эфиров центрального телевидения среди молодежи решилась бы подбором грамотных, компетентных экспертов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T06:15
2022-08-08T06:15
новости
сми
эксперты
молодежь
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По словам Гаспаряна, он сам бы не стал смотреть такие новости, если бы "не был частью этой истории", поэтому он понимает причины, почему среднестатистический зритель не хочет в этом разбираться.Он также похвалил издание Украина.ру, отметив, что интервью и комментарии изданию дают люди, которые "отдают себе отчет в том, что они говорят".Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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452
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Новости
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новости, сми, эксперты, молодежь

"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь

06:15 08.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции"
Круглый стол на тему: Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Проблема непривлекательности эфиров центрального телевидения среди молодежи решилась бы подбором грамотных, компетентных экспертов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ларчик открывается просто. Если бы у нас было 50 Мартыновых и 50 Мухиных условно, было бы сильно проще. Поскольку их мало таких, начинаются эти поиски (комментаторов – Ред.) – писателей-фантастов, женщин-футурологов… Конечно, никто это смотреть не будет, люди будут тянуться к другому.
По словам Гаспаряна, он сам бы не стал смотреть такие новости, если бы "не был частью этой истории", поэтому он понимает причины, почему среднестатистический зритель не хочет в этом разбираться.
Он также похвалил издание Украина.ру, отметив, что интервью и комментарии изданию дают люди, которые "отдают себе отчет в том, что они говорят".
Полный текст интервью читайте здесь.
Кривонос - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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