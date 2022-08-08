"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции"
Проблема непривлекательности эфиров центрального телевидения среди молодежи решилась бы подбором грамотных, компетентных экспертов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ларчик открывается просто. Если бы у нас было 50 Мартыновых и 50 Мухиных условно, было бы сильно проще. Поскольку их мало таких, начинаются эти поиски (комментаторов – Ред.) – писателей-фантастов, женщин-футурологов… Конечно, никто это смотреть не будет, люди будут тянуться к другому.
По словам Гаспаряна, он сам бы не стал смотреть такие новости, если бы "не был частью этой истории", поэтому он понимает причины, почему среднестатистический зритель не хочет в этом разбираться.
Он также похвалил издание Украина.ру, отметив, что интервью и комментарии изданию дают люди, которые "отдают себе отчет в том, что они говорят".
Полный текст интервью читайте здесь.