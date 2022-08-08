https://ukraina.ru/20220808/1037378048.html

"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь

"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь - 08.08.2022 Украина.ру

"Ларчик просто открывался": эксперт объяснил, как центральные СМИ могут привлечь молодежь

Проблема непривлекательности эфиров центрального телевидения среди молодежи решилась бы подбором грамотных, компетентных экспертов, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T06:15

2022-08-08T06:15

2022-08-08T06:15

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По словам Гаспаряна, он сам бы не стал смотреть такие новости, если бы "не был частью этой истории", поэтому он понимает причины, почему среднестатистический зритель не хочет в этом разбираться.Он также похвалил издание Украина.ру, отметив, что интервью и комментарии изданию дают люди, которые "отдают себе отчет в том, что они говорят".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сми, эксперты, молодежь