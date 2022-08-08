"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского - 08.08.2022 Украина.ру
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"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского - 08.08.2022 Украина.ру
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
Западные лидеры и СМИ безуспешно пытаются повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и убедить весь мир, что их собственным гражданам есть дело до Украины, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:30
2022-08-08T04:30
новости
андрей ермак
владимир зеленский
запад
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По мнению Гаспаряна, западные лидеры "просто сумасшедшие", а повлиять на Зеленского у них не получается ни намеками, ни прямыми указаниями, такими как доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко раскритиковал доклад, назвав его, как и Зеленский, компанией по "дискредитации Украины и оправданию России". В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html
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новости, андрей ермак, владимир зеленский, запад

"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского

04:30 08.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины В. Зеленский посетил школу депутатов партии "Слуга народа"
Президент Украины В. Зеленский посетил школу депутатов партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Западные лидеры и СМИ безуспешно пытаются повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и убедить весь мир, что их собственным гражданам есть дело до Украины, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Слушайте, я прям смотрю и меня оторопь берет, мне же пытаются объяснить, что каждый житель Саксонии или Сардинии, что он на карте безошибочно покажет не то, что - где находится Житомир, а где там находится пивная, где накатят вам кружечку пивка холодного.
По мнению Гаспаряна, западные лидеры "просто сумасшедшие", а повлиять на Зеленского у них не получается ни намеками, ни прямыми указаниями, такими как доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко раскритиковал доклад, назвав его, как и Зеленский, компанией по "дискредитации Украины и оправданию России". В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы".
Полный текст интервью читайте здесь.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:25
"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар
 
НовостиАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЗапад
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
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