https://ukraina.ru/20220808/1037375251.html

"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского

"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского - 08.08.2022 Украина.ру

"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского

Западные лидеры и СМИ безуспешно пытаются повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и убедить весь мир, что их собственным гражданам есть дело до Украины, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T04:30

2022-08-08T04:30

2022-08-08T04:30

новости

андрей ермак

владимир зеленский

запад

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По мнению Гаспаряна, западные лидеры "просто сумасшедшие", а повлиять на Зеленского у них не получается ни намеками, ни прямыми указаниями, такими как доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко раскритиковал доклад, назвав его, как и Зеленский, компанией по "дискредитации Украины и оправданию России". В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html

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новости, андрей ермак, владимир зеленский, запад