https://ukraina.ru/20220808/1037375251.html
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского - 08.08.2022 Украина.ру
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
Западные лидеры и СМИ безуспешно пытаются повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и убедить весь мир, что их собственным гражданам есть дело до Украины, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T04:30
2022-08-08T04:30
2022-08-08T04:30
новости
андрей ермак
владимир зеленский
запад
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По мнению Гаспаряна, западные лидеры "просто сумасшедшие", а повлиять на Зеленского у них не получается ни намеками, ни прямыми указаниями, такими как доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко раскритиковал доклад, назвав его, как и Зеленский, компанией по "дискредитации Украины и оправданию России". В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей ермак, владимир зеленский, запад
"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
Западные лидеры и СМИ безуспешно пытаются повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и убедить весь мир, что их собственным гражданам есть дело до Украины, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Слушайте, я прям смотрю и меня оторопь берет, мне же пытаются объяснить, что каждый житель Саксонии или Сардинии, что он на карте безошибочно покажет не то, что - где находится Житомир, а где там находится пивная, где накатят вам кружечку пивка холодного.
По мнению Гаспаряна, западные лидеры "просто сумасшедшие", а повлиять на Зеленского у них не получается ни намеками, ни прямыми указаниями, такими как доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак резко раскритиковал доклад, назвав его, как и Зеленский, компанией по "дискредитации Украины и оправданию России". В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы".
Полный текст интервью читайте здесь
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