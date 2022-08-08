"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру
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"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ ничего, по сути, не меняет, заявил интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя громкий скандал прошедшей недели
2022-08-08T04:00
2022-08-08T04:00
новости
армен гаспарян
владимир зеленский
всу
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По его мнению, факт того, что вышел такой материал, означает, что на его написание была получена санкция из Вашингтона.Однако, отмечает он, после доклада Amnesty International, ничего не изменилось – не была собрана никакая следственная комиссия, никакой военный трибунал, хотя преступления украинской армии, по его мнению – преступления против мира.Ранее Amnesty International опубликовали доклад, в котором привели примеры военных преступлений ВСУ – артиллерия, размещенная в жилых кварталах городов, огневые позиции на территории школ и больниц.Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался, что подобными публикациями правозащитная организация "оправдывает Россию".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037366522.html
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новости, армен гаспарян, владимир зеленский, всу

"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International

04:00 08.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ ничего, по сути, не меняет, заявил интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя громкий скандал прошедшей недели
Зеленский очень глупый человек, максимально глупый. Он не понимает, что Amnesty International без отмашки Вашингтона ни один не то, что доклад – абзац не напишут.
По его мнению, факт того, что вышел такой материал, означает, что на его написание была получена санкция из Вашингтона.
Однако, отмечает он, после доклада Amnesty International, ничего не изменилось – не была собрана никакая следственная комиссия, никакой военный трибунал, хотя преступления украинской армии, по его мнению – преступления против мира.
Ранее Amnesty International опубликовали доклад, в котором привели примеры военных преступлений ВСУ – артиллерия, размещенная в жилых кварталах городов, огневые позиции на территории школ и больниц.
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался, что подобными публикациями правозащитная организация "оправдывает Россию".
Полный текст интервью читайте здесь.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:58
Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войныПравозащитная организация Amnesty International заявила о том, что придерживается выводов своего недавнего доклада, в котором сообщила о том, что Украина нарушает законы ведения войны, и отказываться от них не намерена. Об этом ее представители заявили 6 августа журналистам.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
19:00Эксперт рассказал, как Киев нарушает международные договоренности
18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частным
18:30С "перемогой" США на Тайване не все так очевидно – Гаспарян
18:15"Кто-нибудь еще исполняет такие эстрадные номера?" - Гаспарян высказался о Пелоси
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