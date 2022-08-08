https://ukraina.ru/20220808/1037374013.html

"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International

"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру

"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International

Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ ничего, по сути, не меняет, заявил интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя громкий скандал прошедшей недели

2022-08-08T04:00

2022-08-08T04:00

2022-08-08T04:00

новости

армен гаспарян

владимир зеленский

всу

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По его мнению, факт того, что вышел такой материал, означает, что на его написание была получена санкция из Вашингтона.Однако, отмечает он, после доклада Amnesty International, ничего не изменилось – не была собрана никакая следственная комиссия, никакой военный трибунал, хотя преступления украинской армии, по его мнению – преступления против мира.Ранее Amnesty International опубликовали доклад, в котором привели примеры военных преступлений ВСУ – артиллерия, размещенная в жилых кварталах городов, огневые позиции на территории школ и больниц.Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался, что подобными публикациями правозащитная организация "оправдывает Россию".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037366522.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армен гаспарян, владимир зеленский, всу