https://ukraina.ru/20220808/1037374013.html
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ ничего, по сути, не меняет, заявил интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя громкий скандал прошедшей недели
2022-08-08T04:00
2022-08-08T04:00
2022-08-08T04:00
новости
армен гаспарян
владимир зеленский
всу
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По его мнению, факт того, что вышел такой материал, означает, что на его написание была получена санкция из Вашингтона.Однако, отмечает он, после доклада Amnesty International, ничего не изменилось – не была собрана никакая следственная комиссия, никакой военный трибунал, хотя преступления украинской армии, по его мнению – преступления против мира.Ранее Amnesty International опубликовали доклад, в котором привели примеры военных преступлений ВСУ – артиллерия, размещенная в жилых кварталах городов, огневые позиции на территории школ и больниц.Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался, что подобными публикациями правозащитная организация "оправдывает Россию".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037366522.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, владимир зеленский, всу
"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
Доклад организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ ничего, по сути, не меняет, заявил интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя громкий скандал прошедшей недели
Зеленский очень глупый человек, максимально глупый. Он не понимает, что Amnesty International без отмашки Вашингтона ни один не то, что доклад – абзац не напишут.
По его мнению, факт того, что вышел такой материал, означает, что на его написание была получена санкция из Вашингтона.
Однако, отмечает он, после доклада Amnesty International, ничего не изменилось – не была собрана никакая следственная комиссия, никакой военный трибунал, хотя преступления украинской армии, по его мнению – преступления против мира.
Ранее Amnesty International опубликовали доклад, в котором привели примеры военных преступлений ВСУ – артиллерия, размещенная в жилых кварталах городов, огневые позиции на территории школ и больниц.
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался, что подобными публикациями правозащитная организация "оправдывает Россию".
Полный текст интервью читайте здесь
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