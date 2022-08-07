https://ukraina.ru/20220807/1037373346.html
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза - 07.08.2022 Украина.ру
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции
2022-08-07T09:25
2022-08-07T09:25
2022-08-07T09:25
новости
турция
зерно
сухогрузы
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102441/08/1024410800_0:0:3525:1983_1920x0_80_0_0_6aa132857d746cb6a8d10b6ec7f8a62b.jpg
По информации ведомства, суда направляются в Стамбул, где будут проходить инспекцию.Один из сухогрузов, "Мустафа Некати", направляется в Италию с подсолнечным маслом, Star Helena везет в Китай семена подсолнечника, а Glory и Riva Wind направляются непосредственно в Турцию с кукурузой.Ранее морской гуманитарный коридор в рамках "продуктовой сделки" согласовали на встрече в Стамбуле Россия, Украина и Турция. ООН выступила гарантом соглашения. Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.Член совета НБУ Виталий Шапран неделей ранее заявил, что разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.
https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102441/08/1024410800_881:0:3525:1983_1920x0_80_0_0_e70d11432d6469bc85c08b35a2f7a64b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, зерно, сухогрузы, одесса
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции
По информации ведомства, суда направляются в Стамбул, где будут проходить инспекцию.
Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром.
Один из сухогрузов, "Мустафа Некати", направляется в Италию с подсолнечным маслом, Star Helena везет в Китай семена подсолнечника, а Glory и Riva Wind направляются непосредственно в Турцию с кукурузой.
Ранее морской гуманитарный коридор в рамках "продуктовой сделки" согласовали на встрече в Стамбуле Россия, Украина и Турция. ООН выступила гарантом соглашения. Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.
Член совета НБУ Виталий Шапран неделей ранее заявил, что разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.