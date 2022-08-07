https://ukraina.ru/20220807/1037373346.html

Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза

Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза - 07.08.2022 Украина.ру

Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза

Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции

2022-08-07T09:25

2022-08-07T09:25

2022-08-07T09:25

новости

турция

зерно

сухогрузы

одесса

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По информации ведомства, суда направляются в Стамбул, где будут проходить инспекцию.Один из сухогрузов, "Мустафа Некати", направляется в Италию с подсолнечным маслом, Star Helena везет в Китай семена подсолнечника, а Glory и Riva Wind направляются непосредственно в Турцию с кукурузой.Ранее морской гуманитарный коридор в рамках "продуктовой сделки" согласовали на встрече в Стамбуле Россия, Украина и Турция. ООН выступила гарантом соглашения. Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.Член совета НБУ Виталий Шапран неделей ранее заявил, что разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.

https://ukraina.ru/20220806/1037348473.html

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новости, турция, зерно, сухогрузы, одесса