Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза - 07.08.2022 Украина.ру
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Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза - 07.08.2022 Украина.ру
Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции
2022-08-07T09:25
2022-08-07T09:25
новости
турция
зерно
сухогрузы
одесса
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По информации ведомства, суда направляются в Стамбул, где будут проходить инспекцию.Один из сухогрузов, "Мустафа Некати", направляется в Италию с подсолнечным маслом, Star Helena везет в Китай семена подсолнечника, а Glory и Riva Wind направляются непосредственно в Турцию с кукурузой.Ранее морской гуманитарный коридор в рамках "продуктовой сделки" согласовали на встрече в Стамбуле Россия, Украина и Турция. ООН выступила гарантом соглашения. Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.Член совета НБУ Виталий Шапран неделей ранее заявил, что разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.
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новости, турция, зерно, сухогрузы, одесса

Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза

09:25 07.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Емельянов / Перейти в фотобанкУкраина задержала российский танкер
Украина задержала российский танкер - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Павел Емельянов
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Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" вышли четыре сухогруза с продукцией, сообщает 7 августа РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Турции
По информации ведомства, суда направляются в Стамбул, где будут проходить инспекцию.
Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром.
Один из сухогрузов, "Мустафа Некати", направляется в Италию с подсолнечным маслом, Star Helena везет в Китай семена подсолнечника, а Glory и Riva Wind направляются непосредственно в Турцию с кукурузой.
Ранее морской гуманитарный коридор в рамках "продуктовой сделки" согласовали на встрече в Стамбуле Россия, Украина и Турция. ООН выступила гарантом соглашения. Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.
Член совета НБУ Виталий Шапран неделей ранее заявил, что разблокирование портов даст импульс всей экономике. Хотя по условиям соглашения можно вывозить только зерно и связанные с ним пищевые продукты и удобрения (включая аммиак), но перенаправление зерна на морские порты также разгрузит железную дорогу для экспорта металлопродукции.
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 06:00
Украинский политик рассказал, зачем Турции нужно зерно из УкраиныТурция сейчас выстраивает свои отношения с соседними странами, поэтому ей чрезвычайно нужно зерно, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
 
НовостиТурциязерносухогрузыОдесса
 
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