https://ukraina.ru/20220807/1037372145.html
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой - 07.08.2022 Украина.ру
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой
Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T07:45
2022-08-07T07:45
2022-08-07T07:48
спецоперация
украина
история
россия
сво
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Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь, а "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Затем - квазигосударственность в составе СССР, и настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году, вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности, а люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, история, россия, сво
Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь, а "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Даже если считать, что мы все – и Россия, и Украина, действительно могут претендовать на наследие древней Руси, но при этом считать, что государственность на территории, занимаемой ныне Украиной, сохранилась за Украиной – она вообще возникла впервые в ХХ веке, с начала пламени Гражданской войны. Это было эфемерное государство, сменявшие друг друга атаманы, гетманы и т.д. То есть, считать ее устойчивой государственностью нельзя.
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Затем - квазигосударственность в составе СССР, и настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году, вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности, а люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.
Полностью интервью можно прочитать здесь.