https://ukraina.ru/20220807/1037372145.html

Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой

Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой - 07.08.2022 Украина.ру

Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой

Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской... Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T07:45

2022-08-07T07:45

2022-08-07T07:48

спецоперация

украина

история

россия

сво

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Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь, а "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Затем - квазигосударственность в составе СССР, и настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году, вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности, а люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, история, россия, сво