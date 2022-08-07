Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220807/1037372145.html
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой - 07.08.2022 Украина.ру
Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой
Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T07:45
2022-08-07T07:48
спецоперация
украина
история
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/30/1033873087_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_3d1b4bfa2476cc927a0cd7d393297fca.jpg
Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь, а "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Затем - квазигосударственность в составе СССР, и настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году, вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности, а люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/30/1033873087_304:0:2736:1824_1920x0_80_0_0_277471239381622602733aa49582e2a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, история, россия, сво

Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой

07:45 07.08.2022 (обновлено: 07:48 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВременная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
Временная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
Рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь, а "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.

Даже если считать, что мы все – и Россия, и Украина, действительно могут претендовать на наследие древней Руси, но при этом считать, что государственность на территории, занимаемой ныне Украиной, сохранилась за Украиной – она вообще возникла впервые в ХХ веке, с начала пламени Гражданской войны. Это было эфемерное государство, сменявшие друг друга атаманы, гетманы и т.д. То есть, считать ее устойчивой государственностью нельзя.

Константин Затулин интервью
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Затем - квазигосударственность в составе СССР, и настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году, вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности, а люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:14
Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны
 
СпецоперацияУкраинаИсторияРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
08:30"Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи" - Неменский об эвакуации
08:00Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
07:45Затулин о том, почему украинскую государственность нельзя считать устойчивой
07:30Константин Затулин: "Дебандеризация" Украины вполне реальна, там не чужие для нас люди
07:15Получая временное убежище в РФ, украинский паспорт теперь можно сохранить - Затулин
07:00Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
06:45"Для одних спасение, для других - преступление" - Затулин о гражданстве РФ для украинцев
06:30Политолог рассказал о том, какие у Эрдогана есть интересы в Косово
06:15"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог
06:00Политолог о том, что уже выиграли США в схватке за Тайвань
05:45Дробницкий рассказал от чего зависит судьба Тайваня
05:30Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань
05:15"У Китая не времени играть вдолгую, Си Дзиньпин должен действовать" - Дробницкий
05:00"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий
04:45"Конец долларовой системы близок, ареал хождения валюты будет уменьшаться" - Дробницкий
04:30"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий
19:38И снова терроризм. Итоги 6 августа на Украине
17:56Северная Македония передала Украине устаревшие танки и самолеты
17:31Украина зовет Папу Римского в гости
Лента новостейМолния