https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны

Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны - 05.08.2022 Украина.ру

Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T19:14

2022-08-05T19:14

2022-08-05T19:15

интервью

константин затулин

украина

рф

российское гражданство

сво

политика

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Реки могут быть повернуты вспять, и вместо портретов Бандеры и Шухевича на Украине вспомнят имена людей, которые не разъединяют, но соединяют Россию и Украину, считает первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Константин Федорович, Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что с начала спецоперации Украину покинули порядка десяти миллионов человек. По сути, каждый четвертый. Правда, четыре миллиона потом вернулись, но шесть миллионов и сейчас остаются за границей. Топ-тройка стран, наиболее популярных для выезда с Украины, выглядит следующим образом: на первом месте Польша – (почти пять миллионов человек), Российская Федерация (почти два миллиона) и Венгрия (чуть больше одного миллиона). То есть, Россия на втором месте по популярности среди украинцев, что, конечно же, противоречит официальной украинской пропаганде по поводу "российской агрессии". Предположу, что после указа Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех жителей Украины уехавших в Россию будет еще больше. По Вашему мнению, какое значение этот указ будет иметь для России и для Украины?– Я хочу сказать, что на пути к этому указу, как вы знаете, было несколько других решений, принятых президентом Путиным. Нельзя сказать, что этот указ появился случайно, неожиданно.В 2019 году президент подписал в апреле 183-й, а затем 187-й указ, в соответствии с которым право на упрощенное получение российского гражданства получили сначала жители ДНР и ЛНР, а затем Донецкой и Луганской областей Украины. То есть, жители тех областей, которые на референдумах в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией.Упрощенное получение гражданства, хочу лишний раз обратить на это внимание, означает не только отсутствие необходимости долгого проживания в России для того, чтобы получить гражданство РФ. Упрощенное получение гражданства в этом случае означает возможность вступать в гражданство России, не выходя из гражданства Украины или ДНР-ЛНР.Вслед за этим, уже в нынешнем году, появились указы президента о гражданстве в таком же порядке для жителей Запорожской и Херсонской областей. И когда они были подписаны, уже тогда, комментируя, я сказал, что мы опаздываем за событиями, потому что к этим областям под контроль России уже переходит Харьковская область, например, город Изюм. Там тоже, насколько я знаю - мы контактируем с временной администрацией Изюма – много желающих получить российское гражданство, но формально они не относятся к жителям тех областей, на которых это право распространено.Теперь появился указ, о котором вы сказали. Этот указ естественно, создает для любого жителя Украины возможность получить в качестве второго или единственного гражданства, или множественного гражданства – гражданство Российской Федерации.- А как оцениваете реакцию со стороны Украины?- Киевские власти от этого никак не могут прийти в себя. Для них подобного рода указы –предупреждение в том, что они могут лишиться своих подданных. В этой ситуации реакция со стороны политических властей Украины – она, как вы знаете, следующая. Во-первых, внесен проект закона, который приравнивает получение российского гражданства к уголовному преступлению.До начала специальной военной операции, борясь с Россией и собственными гражданами, которые желают вступить в гражданство России, президент Зеленский пообещал, что теперь будет упрощенное получение гражданства для украинцев во всем мире. Гражданами Украины можно стать легко, это действительно так, при желании. И что в ближайшее время 80 миллионов человек станут гражданами Украины.Ничего этого не произошло. Более того, хочу заметить, что люди, которые хотят выйти из гражданства Украины, фактически не имеют такой возможности. У них даже права такого, на основании личного заявления, требовать выхода из гражданства Украины - нет, потому что это передоверено специальным чиновникам. И за все время, начиная с начала этого года, из гражданства Украины вышло всего 3500 человек.Можно себе представить, насколько это разнится с реальностью. А за предыдущие годы вообще никто не мог выйти, потому что выход из гражданства Украины удостоверяется указом президента Украины, а он не торопится с этим.И вот на указы президента Российской Федерации киевские власти ответили проектом закона о приравнивании вступления в российское гражданство к уголовному преступлению, за которое следует 15 лет тюрьмы.Один из деятелей киевского режима, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, сразу оперативно отреагировал, заявив на известие об этих указах, что Украине требуется как можно больше тяжелого вооружения.Мне очень любопытна в этом смысле лаборатория мысли деятелей Украины. Если люди хотят вступить в какое-то гражданство, то ответом является закупка или получение тяжелого вооружения. Для чего? Для того, чтобы убить этих граждан, чтобы они не стали чужими гражданами. И мы видим, что это реализуется на практике, по крайней мере, так мы можем трактовать все, что произошло с изолятором в Еленовке, по которому был нанесен удар украинскими вооруженными силами – по собственным пленным, которые могут что-то рассказать или приоткрыть какие-то секреты.То есть, указы, которые приняты, очень важны для того, чтобы лишний раз подтвердить тезис, высказанный президентом России еще в прошлом году в своей статье о том, что украинцы и русские - это по сути один народ.Конечно, есть масса поводов, наблюдений, замечаний, своеобразия в том, как разные украинцы относятся к России, какую часть пути они прошли вместе, какую нет. Те, кто живут на Восточной Украине – сотнями лет жили в одном пространстве с Россией, а те, кто на Западной Украине - всего-навсего с тридцатых годов прошлого века. И это пребывание в составе Советского Союза было достаточно конфликтным, если мы вспомним, что происходило на Западной Украине во время и после Великой Отечественной войны. Украинцы – не единый народ с точки зрения их политических предпочтений. Это сказывается и на их отношении к гражданству. Я думаю, что указ президента раскрывает дополнительные возможности, и если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые в осуществлении этого указа, при реализации этих прав возникают, то в этом случае, конечно, будем иметь эффект.- Что планируете сделать в первую очередь?- Мы уже сняли всякие пошлины, требуемые при оформлении документов – для тех, кто с Украины. За паспорт у нас требуется платить. Поначалу мы сняли это для жителей Донецкой и Луганской областей, еще пару лет назад, теперь сняли для всех жителей Украины.Естественно, возникает целый ряд других проблем, уже не связанных с гражданством, а с пребыванием и льготами, возможностями для тех, кто из Украины бежит к нам. Мы в последние дни весенне-летней сессии приняли закон, он подписан президентом – о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины.Если, не дай Бог, кто-то из владельцев украинского автотранспорта на территории России совершит ДТП, то за него будут платить наши российские страховые компании – в течение этих трех месяцев, чтобы пострадавший, будь он кем угодно, не пострадал от того, что у владельца этого транспортного средства, виновного в ДТП, нет страховки.Есть ряд других решений, которые надо принять. Я обратился на позапрошлой неделе к председателю правительства РФ с тем, чтобы мы сняли существующие шероховатости в вопросе о плате за медицинское освидетельствование. Потому что при получении документов на гражданство или на временное убежище – требуется пройти медосмотр. У нас этот медосмотр был платный – теперь он бесплатный для тех, кто к нам прибывает с Украины. Есть определенные детали, которые надо учесть тем, кто раньше приехал, еще до этого решения – для них тоже пойти навстречу в этом вопросе.Обмен водительских удостоверений, трудоустройство в России. Те, кто получают право на временное убежище, с них не берут денег за патент на работу – они устраиваются бесплатно.К сожалению, далеко не все, кто к нам прибывает, изначально получали… примерно десятая часть тех, кто к нам приезжала, оформляли себе право на временное убежище. Одним из препятствий, как выяснилось, было то, что в соответствии с нашим законодательством, у получавших это право на убежище соответствующий документ отбирался – национальный паспорт. Многие к этому относились подозрительно, не хотели отдавать свой паспорт, хотели немедленно вернуться и поэтому не собирались получать вообще право на временное убежище.Мы отменили эту норму для всех, кто с Украины, с Донецка, с Луганска. Теперь нет необходимости – вы можете получить право на временное убежище, сохранив свой паспорт при себе, и в любой момент, если вы желаете, вернуться обратно.Те цифры, которые вы называли, большие цифры – восемь миллионов – это цифры переехавших через границу с Польшей, границу с Россией, Венгрией и т.д. Часть этих людей действительно вернулись. Из двух миллионов человек многие на самом деле вернулись. То есть, одномоментно из этого числа в два с лишним миллиона человек - примерно семьсот тысяч находятся у нас в России сейчас. Остальные вернулись. Въехали один раз, потом вернулись, такое тоже возможно, повтор не в счет.То же самое происходит и с цифрами в Польше. Поэтому эта цифра в пять миллионов и мнение, что в Польше пять миллионов украинцев – она не действительна по факту. Въехали пять миллионов, причем некоторые - просто двойной счет или тройной - несколько раз въехали и уехали, а часть из них могла вернуться. То есть, цифры меньше существенно.Но эти страны Европейского Союза, рассчитывая на общий кошт и на то, что им Европейский Союз из своего кошелька даст компенсацию, они все время завышают число въехавших и не ведут вычитание. То есть, они дают цифру въехавших, но при этом не учитывают тех, кто уехал. Получается, что они претендуют таким образом на большую помощь со стороны Европейского Союза. Нам нет ни возможности, ни необходимости этого делать, потому что мы не требуем никаких компенсаций, ни от кого не получаем – ни от ООН, ни от Европейского Союза - за беженцев с Украины. Эти все расходы ложатся на российский бюджет. И это в создавшейся ситуации неизбежно.Что касается условий пребывания беженцев и получения гражданства – это будет развиваться в направлении как можно большего благоприятствия.– А что от упрощённой процедуры предоставления гражданства жителям Украины получит Россия?– Опять же, вернусь к тому, что было сказано президентом Путиным в его статье в прошлом году. Вернусь к тому, что было мной написано в законопроекте о репатриации в Российскую Федерацию, который пока не рассмотрен, но внесен в Государственную Думу еще в прошлом году.Мы в этом законопроекте и поправках к действующему закону "О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом" прямо записываем, что мы считаем нашими соотечественниками всех русских, проживающих за пределами России. Конечно, всех украинцев, где бы они, на самом деле, ни проживали. Всех белорусов, представителей других народов, которые не имеют другого исторически места жительства, кроме как на территории Российской Федерации.Но для украинцев и белорусов мы делаем исключение – у них такое место жительства есть. Это Украина и Белоруссия. Тем не менее, для нас, для русских, для граждан России, украинцы и белорусы – это не чужие люди. Это люди, которые связаны с нами кровно-родственными связями и общим историческим происхождением, близостью языка, культурных и прочих обычаев.Что бы при этом ни утверждали деятели киевского режима, которые изобретают задним числом историю, рассказывают какие-то байки по поводу Украины, наследницы единственной Киевской Руси… Даже не собираюсь углубляться в то, что Киевская Русь названа Киевской только в XIX веке, а до этого была просто Древняя Русь. "Киевская Русь" – это наименование, данное историками для периодизации древнерусской истории, определенного периода древнерусской истории.Не собираются объяснять, каким образом можно считать тысячелетним государство Украины, даже если считать, что мы все – и Россия, и Украина, действительно могут претендовать на наследие древней Руси, но при этом считать, что государственность на территории, занимаемой ныне Украиной, сохранилась за Украиной – она вообще возникла впервые в ХХ веке, с начала пламени Гражданской войны. Это было эфемерное государство, сменявшие друг друга атаманы, гетманы, директории, петлюры, скоропадские и т.д. То есть, считать ее устойчивой государственностью нельзя.Затем - квазигосударственность в составе Советского Союза Украинской ССР. Советский Союз – проклинаемая субстанция сегодня Украине. И, наконец, настоящий период независимого существования Украины после распада Советского Союза в 1991 году. Вот нет никакой непрерывной истории украинской государственности.Соответственно, украинский народ, его представители, по-разному соотносятся с Россией, с Украиной и т.д. На самом деле люди, живущие на востоке, на юге Украины, никогда себя от русских не отделяли, жили в их среде, и русские жили в их среде.Как можно вообще сегодня обсуждать нахождение памятника Екатерине Великой в городе Одессе, если города Одессы не существовало вообще до Екатерины Великой, так же, как и города Севастополя, где я сейчас нахожусь?Так же, как и города Днепропетровска, который сейчас именуют Днепром, а когда-то он назывался Екатеринослав. И первый памятник в Российской Империи Екатерине Великой был поставлен не в Одессе, а дворянами Екатеринославской губернии в сороковые годы XIXвека.На самом деле потуги разделить русских и украинцев носят целенаправленный характер, они не вчера начались. Они восходят тоже к концу XIX века, к ХХ века, к нынешним временам, но они не выдерживают критики.Так же, как была проведена бандеризация Украины, так же, на мой взгляд, может быть проведена дебандеризация Украины – реки могут быть повернуты вспять. То, что сегодня кажется само собой разумеющимся, портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев – точно так же все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину.– Понятно, что мы только в начале большого пути. Указ Владимира Путина, о котором мы с вами говорили, действительно революционный. Но почему такое решение было принято только сейчас?– Я хочу сказать, что если бы в свое время мы не тянули с этим, а еще до всякой спецоперации, до 2014 года пошли бы по пути своего законодательства, которое на самом деле не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае, уверен, не было бы ни переворота 2014 года, ни сегодняшних событий.Если бы в свое время мы открыли шлюзы получения российского гражданства без выхода из гражданства Украины, то к 2014 году половина, треть точно, граждан Украины были бы одновременно с российскими паспортами в кармане. Тогда бы никто не покусился не переворот, и уж тем более - на гражданскую войну, я уверен.

https://ukraina.ru/20180905/1021039433.html

https://ukraina.ru/20220728/1036984178.html

https://ukraina.ru/20220801/1037055763.html

https://ukraina.ru/20220728/1036956734.html

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, константин затулин, украина, рф, российское гражданство, сво, политика