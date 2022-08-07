https://ukraina.ru/20220807/1037370692.html

"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог

"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог - 07.08.2022 Украина.ру

"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог

Ослабление России, убийство русских людей по обе стороны фронта, затруднение освоения территорий, вот эту задачу решает Киев, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T06:15

2022-08-07T06:15

2022-08-07T06:15

спецоперация

украина

лондон

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Мы можем запросто не верно оценивать всё, что там происходит, потому что они там давно находятся в шизе, но они наверняка попытаются вывезти тех, кто потенциально лоялен России, и везут туда, где они станут людьми второго сорта. - говорит эксперт. А забота о людях…кого это интересует... это не то, за что они потом получат гонорар и пенсию, они же занимаются ослаблением России, и в этом смысле вполне преуспевают - отметил Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, лондон, европа, россия, русские, война, сво, всу