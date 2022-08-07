https://ukraina.ru/20220807/1037370692.html
"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог
"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог - 07.08.2022 Украина.ру
"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог
Ослабление России, убийство русских людей по обе стороны фронта, затруднение освоения территорий, вот эту задачу решает Киев, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T06:15
2022-08-07T06:15
2022-08-07T06:15
спецоперация
украина
лондон
европа
россия
русские
война
сво
всу
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Мы можем запросто не верно оценивать всё, что там происходит, потому что они там давно находятся в шизе, но они наверняка попытаются вывезти тех, кто потенциально лоялен России, и везут туда, где они станут людьми второго сорта. - говорит эксперт. А забота о людях…кого это интересует... это не то, за что они потом получат гонорар и пенсию, они же занимаются ослаблением России, и в этом смысле вполне преуспевают - отметил Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, лондон, европа, россия, русские, война, сво, всу
"Эвакуация из Донецкой области может обернуться репрессиями" - политолог
Ослабление России, убийство русских людей по обе стороны фронта, затруднение освоения территорий, вот эту задачу решает Киев, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Мы можем запросто не верно оценивать всё, что там происходит, потому что они там давно находятся в шизе, но они наверняка попытаются вывезти тех, кто потенциально лоялен России, и везут туда, где они станут людьми второго сорта. - говорит эксперт.
Это очень похоже на попытку сделать под шумок массовые репрессии, которые, конечно, опять никто не заметит. Это если это что-то логичное, в чем есть сомнения. О людях они не заботятся, под властью Лондона задача жесткая, уничтожить побольше русских людей.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
А забота о людях…кого это интересует... это не то, за что они потом получат гонорар и пенсию, они же занимаются ослаблением России, и в этом смысле вполне преуспевают - отметил Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.