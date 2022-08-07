https://ukraina.ru/20220807/1037367686.html
Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань
Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань - 07.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань
Китайцы проиграли раунд борьбы за Тайвань с США, хотя партия "Гоминьдан" сделала все, что нужно было, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T05:30
2022-08-07T05:30
2022-08-07T05:30
дмитрий дробницкий
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Чтобы Тайвань мирно попросился в состав КНР, надо было не допускать полет Пелоси, Потому что все, что нужно было, партия "Гоминьдан" сделала - максимально активизировались, стояли до последнего, требовали Пелоси не приземлятся - говорит эксперт.Даже учения сразу после визита Нэнси Пелоси не обозначают намерения Пекина, поэтому надо дождаться полета, например, Госсекретаря США Блинкена или делегации ЕС, тогда и посмотрим, решительные они или нет - добавил Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий дробницкий
Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань
Китайцы проиграли раунд борьбы за Тайвань с США, хотя партия "Гоминьдан" сделала все, что нужно было, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Чтобы Тайвань мирно попросился в состав КНР, надо было не допускать полет Пелоси, Потому что все, что нужно было, партия "Гоминьдан" сделала - максимально активизировались, стояли до последнего, требовали Пелоси не приземлятся - говорит эксперт.
Это сложная ситуация, тактически сложная, ну и стратегически у США ничего на Китай нет. Блокада – это фактически объявление войны. Общая проблема в том, что нет у Пекина большой стратегии, Это характеризует нынешнее состояние мира и мироустройства.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Даже учения сразу после визита Нэнси Пелоси не обозначают намерения Пекина, поэтому надо дождаться полета, например, Госсекретаря США Блинкена или делегации ЕС, тогда и посмотрим, решительные они или нет - добавил Дробницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.