https://ukraina.ru/20220807/1037367686.html

Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань

Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань - 07.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, что будет, если Китай полностью заблокирует Тайвань

Китайцы проиграли раунд борьбы за Тайвань с США, хотя партия "Гоминьдан" сделала все, что нужно было, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T05:30

2022-08-07T05:30

2022-08-07T05:30

дмитрий дробницкий

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Чтобы Тайвань мирно попросился в состав КНР, надо было не допускать полет Пелоси, Потому что все, что нужно было, партия "Гоминьдан" сделала - максимально активизировались, стояли до последнего, требовали Пелоси не приземлятся - говорит эксперт.Даже учения сразу после визита Нэнси Пелоси не обозначают намерения Пекина, поэтому надо дождаться полета, например, Госсекретаря США Блинкена или делегации ЕС, тогда и посмотрим, решительные они или нет - добавил Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий дробницкий