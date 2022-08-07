https://ukraina.ru/20220807/1037366996.html

"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий

"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру

"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий

Путин говорил, что люди все больше стараются вкладываться в железки, а бегство в доллар не приводит к тому, чтобы он укреплялся и за него можно было купить больше.

2022-08-07T05:00

2022-08-07T05:00

2022-08-07T05:00

сша

кризис

доллар

россия

владимир путин

дмитрий дробницкий

деньги

финансы

логистика

чип

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101078/02/1010780242_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_cced8cbbf740bd8e382b67d9b488ea7d.jpg

При этом инфляция и рост цен на нефть наоборот показывают, что гораздо меньше важных вещей можно купить за доллар - отмечает эксперт.Я не могу это посчитать, это надо все данные брать и анализировать, но это предположение не лишено внутренней логики, потому что никто не знает, что завтра будут деньги и сколько что будет стоить - добавил Дмитрий Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, кризис, доллар, россия, владимир путин, дмитрий дробницкий, деньги, финансы, логистика, чип