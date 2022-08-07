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"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий
"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру
"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий
Путин говорил, что люди все больше стараются вкладываться в железки, а бегство в доллар не приводит к тому, чтобы он укреплялся и за него можно было купить больше.
2022-08-07T05:00
2022-08-07T05:00
2022-08-07T05:00
сша
кризис
доллар
россия
владимир путин
дмитрий дробницкий
деньги
финансы
логистика
чип
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При этом инфляция и рост цен на нефть наоборот показывают, что гораздо меньше важных вещей можно купить за доллар - отмечает эксперт.Я не могу это посчитать, это надо все данные брать и анализировать, но это предположение не лишено внутренней логики, потому что никто не знает, что завтра будут деньги и сколько что будет стоить - добавил Дмитрий Дробницкий.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, кризис, доллар, россия, владимир путин, дмитрий дробницкий, деньги, финансы, логистика, чип
"Кризисы логистики и полупроводников могут быть искусственными" - политолог Дробницкий
Путин говорил, что люди все больше стараются вкладываться в железки, а бегство в доллар не приводит к тому, чтобы он укреплялся и за него можно было купить больше.