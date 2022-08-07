https://ukraina.ru/20220807/1037361887.html

"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий

"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру

"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий

В США у находящейся у власти либеральной коалиции нет сейчас стратегического видения, что делать дальше, есть цель, и то, разделяемая не всеми, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.

2022-08-07T04:30

2022-08-07T04:30

2022-08-07T06:50

дмитрий дробницкий

китай

тайвань

россия

нэнси пелоси

америка

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Эта цель - построить более компактный перебалансированный на азиатско-тихоокеанский регион Запад, который мог бы решить две задачи – сдерживание Китая, и скажем так, больше ресурсов на меньшее количество людей - отмечает эксперт. По мнению Дмитрия Дробницкого, стратегически на целом ряде направлений есть только тактические соображения, которые дают представления о действиях на небольшой период вперед. Касаемо Китая тоже нет единства - одни предлагают сосредоточится на украинской проблематике и заниматься непосредственно войной с Россией, а не ссориться с Китаем, другие готовы действовать сейчас - добавил политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html

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дмитрий дробницкий, китай, тайвань, россия, нэнси пелоси, америка