"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру
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"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий
"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий - 07.08.2022 Украина.ру
"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий
В США у находящейся у власти либеральной коалиции нет сейчас стратегического видения, что делать дальше, есть цель, и то, разделяемая не всеми, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
2022-08-07T04:30
2022-08-07T06:50
дмитрий дробницкий
китай
тайвань
россия
нэнси пелоси
америка
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Эта цель - построить более компактный перебалансированный на азиатско-тихоокеанский регион Запад, который мог бы решить две задачи – сдерживание Китая, и скажем так, больше ресурсов на меньшее количество людей - отмечает эксперт. По мнению Дмитрия Дробницкого, стратегически на целом ряде направлений есть только тактические соображения, которые дают представления о действиях на небольшой период вперед. Касаемо Китая тоже нет единства - одни предлагают сосредоточится на украинской проблематике и заниматься непосредственно войной с Россией, а не ссориться с Китаем, другие готовы действовать сейчас - добавил политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037354014.html
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дмитрий дробницкий, китай, тайвань, россия, нэнси пелоси, америка

"У США нет большой стратегии, но есть цель" - политолог-американист Дробницкий

04:30 07.08.2022 (обновлено: 06:50 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В США у находящейся у власти либеральной коалиции нет сейчас стратегического видения, что делать дальше, есть цель, и то, разделяемая не всеми, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.
Эта цель - построить более компактный перебалансированный на азиатско-тихоокеанский регион Запад, который мог бы решить две задачи – сдерживание Китая, и скажем так, больше ресурсов на меньшее количество людей - отмечает эксперт.
По мнению Дмитрия Дробницкого, стратегически на целом ряде направлений есть только тактические соображения, которые дают представления о действиях на небольшой период вперед.

Тактическая машина у США работает не плохо, потому что Китай переиграли, что уж тут говорить. А вот как этим воспользоваться, что дальше делать с этим, частью какой большой стратегии это все является, ответ на этот вопрос никто не знает.

Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
Касаемо Китая тоже нет единства - одни предлагают сосредоточится на украинской проблематике и заниматься непосредственно войной с Россией, а не ссориться с Китаем, другие готовы действовать сейчас - добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Дмитрий Дробницкий интервью
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