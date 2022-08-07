https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России

Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России - 07.08.2022 Украина.ру

Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России

Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T11:17

2022-08-07T11:17

2022-08-07T11:18

эксклюзив

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Управление ООН по делам беженцев обновило данные по количеству выехавших с территории Украины. Страну покинуло около 10 миллионов человек. Таким образом население Украины сократилось на четверть. По официальным данным в 2020 году количество проживающих украинцев составляло более 40 млн человек. Но по экспертным данным значительно меньше – около 35 млн.Больше всего – почти 1,9 млн человек уехали в Россию. И только на втором месте — Польша. Туда выехали 1,3 млн человек. В Германии осели почти миллион человек. Но если посмотреть процент тех, кто возвращается обратно домой, то в странах благополучного Евросоюза не прижился каждый второй беженец. Таким образом из Европы вернулись почти 4 миллиона человек. Причин этому несколько, как свидетельствуют сами беженцы. Главный барьер – языковой. Особенно тяжело прижиться людям после 40 лет. Вторая проблема следует из первой – заработок. Многие не готовы морально заниматься самым грязным и тяжелым трудом – уборка, сельхозработы. Для остальных более менее квалифицированных специальностей – даже сантехник – нужно пройти курсы переподготовки. Но это только теоретически. На самом деле, европейский рынок труда беженцам может предложить самую элементарную, дешевую работу. "Мы приехали в Германию в марте. Выехали всей семьей. Нам помогли знакомые с контактами приемного пункта беженцев. Там очень повезло: нашу семью из пяти человек приняла хорошая и обеспеченная семья. Также наш знакомый помог в оформлении документов. Мы рассчитывали получить статус беженцев на три года – это максимальный срок, а также чтобы нам предоставили социальное жилье. Но нам выдали только на полгода, с жильем отказали. Пособие тоже назначили – на нашу семью приходится около 1200 евро в месяц. За эти деньги невозможно снять собственную квартиру. Не говоря уже прокормить детей. Небольшая квартира в плохих районах стоит от 1000 евро. Устроиться на работу мы не можем, потому что у меня на руках полуторагодовалый ребенок и двое школьников, а муж может претендовать на минимальную зарплату в тысячу евро. Но если он устроиться на работу, то пособие будет снято автоматически. Получается замкнутый круг. Пока живем у волонтеров. Но не понимаем, как быть дальше. Намерены, конечно, зацепиться в Европе, чтобы детям обеспечить нормальную жизнь. Но пока перспективы туманные",- рассказала Елена из Киева.Ее семья возвращаться домой не намерена, потому что в Украине их тоже ждут тяжелые времена. Работу муж потерял, Елена – в декрете. Все сбережения они потратили на то, чтобы добраться в Германию. Поэтому их путь – держаться на социальном обеспечении немецкого правительства.Те, кому есть что терять в Украине – недвижимость, работа, карьера, родственники – возвращаются на родину. "Мы прожили в Болгарии два месяца. За пособием и льготами не обращались, даже не регистрировались как беженцы. Выехали с мамой и ребенком как туристы, сняли дом, чтобы переждать тяжелую обстановку. Но дома я оставила на доверенное лицо свой ресторанный бизнес. Без моего участия дела шли не очень. Надо было решать, что делать дальше. Я не вижу свое будущее в Европе – без языка и знания местного рынка тяжело будет строить карьеру. Да и вообще эмиграция – это не моя история. Так мы вернулись недавно в Киев. Буду реанимировать свое дело, нанимать новых людей", - рассказала бизнесмен из Киева Анастасия.В отличии от европейского опыта, выехавшие в Россию беженцы почти не возвращаются. Для них – это билет в один конец. И одна из причин - политическая, украинские власти считают коллаборантами, то есть предателями, которых могут даже упечь в тюрьму. Кроме того, в России нет ни языкового, ни ментального барьера. У большинства – есть в России родственники, друзья. Любые социальные связи очень облегчают период адаптации. Поэтому 2 миллиона украинцев, выехавших к русским, с большой вероятностью найдут себя на новом месте. Тем более, что все барьеры по получению гражданства (а значит всех социальных прав, в том числе на бесплатное медицинское обеспечение) сняты."В целом из 8 млн выехавших в Европу половина уже вернулась обратно. То есть сейчас в ЕС находится около 4 млн граждан Украины, а в России — около 2 млн.Конечно, среди этих без малого двух миллионов человек есть и те, кто выехал в Россию с контролируемых Россией территорий. И для них других вариантов спасения из зоны военных действий или из разрушенных в результате боев городов типа Волновахи или Попасной, по большому счету, попросту не было. Однако треть от общего числа беженцев — все-таки слишком много, чтобы объяснить это лишь данным фактором",- прокомментировала ситуацию вокруг беженцев юрист Татьяна Монтян.

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив