https://ukraina.ru/20220806/1037328088.html

Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию

Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию - 06.08.2022 Украина.ру

Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию

После ликвидации "террористической группировки Украина" у России появятся возможности надавить на страны, которые блокируют Сербию, заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру

2022-08-06T04:00

2022-08-06T04:00

2022-08-06T04:00

вассерман

украина

сербия

терроризм

новости

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Страны вокруг Сербии входят в состав или ЕС или военно-политического блока НАТО. Пожелания сербского народа могут выполнять только с согласия Европейского Союза, заявил Вассерман.После демонтажа Украины, считает Вассерман, у России появятся возможности воспрепятствовать "некоторым особо пакостным действиям" соседей Сербии. Депутат предположил, что в Европе могут намекнуть России: или вы сдаете Сербию для продолжения военной операции на Украине, или вы попытаетесь защитить Украину, а мы добьем Сербию.Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вассерман, украина, сербия, терроризм, новости