Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию - 06.08.2022 Украина.ру
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Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию
Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию - 06.08.2022 Украина.ру
Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию
После ликвидации "террористической группировки Украина" у России появятся возможности надавить на страны, которые блокируют Сербию, заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-08-06T04:00
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вассерман
украина
сербия
терроризм
новости
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Страны вокруг Сербии входят в состав или ЕС или военно-политического блока НАТО. Пожелания сербского народа могут выполнять только с согласия Европейского Союза, заявил Вассерман.После демонтажа Украины, считает Вассерман, у России появятся возможности воспрепятствовать "некоторым особо пакостным действиям" соседей Сербии. Депутат предположил, что в Европе могут намекнуть России: или вы сдаете Сербию для продолжения военной операции на Украине, или вы попытаетесь защитить Украину, а мы добьем Сербию.Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220801/1037079702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вассерман, украина, сербия, терроризм, новости

Вассерман: После демонтажа Украины Россия сможет разблокировать Сербию

04:00 06.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк10-й съезд партии "Справедливая Россия"
10-й съезд партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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После ликвидации "террористической группировки Украина" у России появятся возможности надавить на страны, которые блокируют Сербию, заявил депутат Госдумы России Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
Страны вокруг Сербии входят в состав или ЕС или военно-политического блока НАТО. Пожелания сербского народа могут выполнять только с согласия Европейского Союза, заявил Вассерман.
У сербов нет сейчас другого выхода, кроме как поверить, что это (ЕС - прим. ред.) не серый волк, а просто бабушка, недавно побывавшая у стоматолога-протезиста
Анатолий Вассерман
депутат Госдумы России
После демонтажа Украины, считает Вассерман, у России появятся возможности воспрепятствовать "некоторым особо пакостным действиям" соседей Сербии. Депутат предположил, что в Европе могут намекнуть России: или вы сдаете Сербию для продолжения военной операции на Украине, или вы попытаетесь защитить Украину, а мы добьем Сербию.
Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:26
Украинские уроки для Сербии и Косово, раскаяние скандального МельникаЧто говорили об Украине в мире 1 августа
 
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