https://ukraina.ru/20220804/1037284221.html

Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ

Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ - 04.08.2022 Украина.ру

Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ

США и их сателлиты сами себе выписывают разрешение на открытый террор, и они таким образом добьются, что Россия будет вынуждены признать не только Украину, но и Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T13:38

2022-08-04T13:38

2022-08-04T14:31

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США и их сателлиты сами себе выписывают разрешение на открытый террор, и они таким образом добьются, что Россия будет вынуждены признать не только Украину, но и США террористической организацией, считает публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Анатолий, начнем с Сербии. Наверное, все с замиранием сердца следили за событиями вокруг Косово. Что это было и чем в итоге закончилось? Получается, кризис просто перенесли на месяц?– Пока да, пока на месяц. Дальше будет видно, но в этом кризисе заинтересованы слишком многие, чтобы просто забыть о нем. Главное – не даст о нем забыть Европейский Союз. Он уже доел все страны, что легли под него раньше в разных экзотических позах политической камасутры, и сейчас ему срочно нужна новая порция подножного корма.Такой порцией может послужить только Сербия, но сербы в общем, пока не готовы идти на съедение, и чтобы они согласились с теми условиями, которые Европейский Союз предъявит, когда всерьез зайдет речь о вступление в него – их надо, прежде всего, хорошенечко запугать, довести до полного отчаяния, чтобы они считали, что другого выхода, кроме как пойти на все условия Европейского Союза у них просто уже не осталось.Ну а для этого не грех привлечь и косовских торговцев чем угодно – от афганского, ну а теперь пакистанского героина, до человеческих органов. И поэтому сейчас будут старательно показывать сербам, что от претензий, предъявляемых косовскими мафиози, их никто не будет спасть, кроме Европейского Союза.– Мне кажется, сербы должны помнить события в Югославии, и вряд ли поверят европейским государствам, Европейскому Союзу.– А тут не в вере дело. Дело, прежде всего в том, что сейчас вокруг Сербии есть только члены НАТО и ЕС. Все соседи Сербии так или иначе входят в одну из этих агрессивных группировок. Соответственно, чего бы сербы не желали – эти желания могут быть исполнены только с согласия Европейского Союза и никак иначе. Поэтому у сербов нет сейчас другого выхода, кроме как поверить, что это не серый волк, а просто бабушка, недавно побывавшая у стоматолога-протезиста.Конечно, после ликвидации террористической группировки "Украина" у нас появятся некоторые дополнительные возможности, позволяющие со своей стороны надавить на страны, блокирующие сейчас Сербию, и таким образом воспрепятствовать некоторым, особо пакостным их действиям, но это когда демонтаж Украины закончится.Более того, я даже подозреваю, что кто-то в Европейском Союзе сейчас надеется, что сможет намекнуть нам – либо вы сдаете Сербию, чтобы продолжить операцию на Украине, либо, если вы попытаетесь защитить Украину, то мы Сербию добьем. Уинстон Черчилль в аналогичной ситуации сказал: "Британия могла выбирать между позором и войной. Она выбрала позор, и теперь получит войну". И его прогноз оправдался.– Недавно был День военно-морского флота, и праздник в Севастополе фактически прервал украинский дрон, он нанес удар по штабу. К счастью, никто не погиб. Стоит ли вообще проводить подобные мероприятия – парады, празднования – учитывая обстановку?– Во-первых, по последним данным, дрон все-таки не прилетел с территорий, оккупированных в данный момент Украиной, это какой-то местный вредитель купил какой-то дешевый беспилотничек, повесил на него самодельное взрывное устройство и запустил его на штаб Черноморского флота.Замысел, к сожалению, сработал. Там, если не ошибаюсь, шесть человек пострадали. Но в любом случае, это был удар не по празднику – это был удар именно по штабу. Очень болезненный, очень неприятный, но избежать таких ударов, к сожалению, пока вряд ли вообще возможно.Соответственно, единственное, чем мы можем противостоять – это действовать по своим планам, не обращая внимания на преступников. Если бы мне предстояло решать – я бы, скорее всего не отменял празднование, а только собрал бы в районе бухты побольше стрелков с обычными автоматами Калашникова. Этого вполне достаточно, чтобы сбить такую вот скрепанную на коленке пакость. Или организовал бы в центральной части города достаточно мощные радиопомехи.Конечно, я не уверен в том, что прав, что все это могло бы сработать, но я уверен в том, что, так или иначе, праздновать необходимо. То, что сейчас случилось в Севастополе – этот враг, скорее всего, числит своей "великой перемогой" (большой победой – Ред.), но я думаю, что это не перемога. В конце концов, затоптанная змея тоже может в предсмертных усилиях укусить, но это ей не поможет.Но еще это показывает, что у весьма значительной части граждан моей малой родины, Украины, мозги загажены до такой степени, что их придется всерьез лечить. И специалисты для этого лечения нужны, как говорится, вчера.– Говоря о "великих перемогах" украинской стороны - у них еще есть целых две "победы". Первая – это они засеяли территорию ДНР минами "лепесток", такая смертельная вещь для гражданского населения в первую очередь. И вторая – недавно они нанесли удар ракетой "Хаймарс", по колонии в Еленовке, где содержались пленные вэсэушники и "азовцы". Более пятидесяти погибших, много пострадавших. В чем цель обстрела колонии? Запугать собственных военных, чтобы они не сдавались в плен? Но Украина при этом начала тут же отрицать удар. На территории СИЗО были найдены обломки "Хаймарса", так что здесь отвертеться не получится.– Во-первых, отвертеться получится. Уже аппарат ООН говорит, что у него пока нет точных данных о том, кто стрелял. Уже в Конгрессе Соединенных Государств Америки говорят, что им все ясно, и требуют немедленно признать Российскую Федерацию спонсором терроризма.Кстати, небольшая справка: в числе стран, уже зачисленных Соединенными Государствами Америки в этот список, находятся, помимо прочего, Куба, Сирия и Иран. То есть, те страны, против которых Соединенные Государства Америки ведут экономическую и политическую агрессию, уже по нескольку десятилетий.Спонсорами терроризма они признаны на том основании, что не подчиняются американским хотелкам. И в этом смысле мы, конечно, оказались в хорошей компании, но это значит, что они оформляют себе разрешение применять против нас любые мыслимые и немыслимые меры. Напомню, что на основании своего заявления о том, что Иран спонсирует терроризм, они уже уничтожили командира корпуса "Стражи иранской революции". Это примерно то, что соответствует Росгвардии или Внутренним войскам, как Росгвардия называлась раньше.То есть, они себе таким образом выписывают разрешение на открытый террор и, боюсь, они таки добьются, что мы будем вынуждены признать не только Украину, но и Соединенные Государства Америки террористической организацией. Кстати, насколько я знаю, фракция "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" внесла в Государственную Думу проект закона о признании Украины террористической организацией, причем, если мне склероз не изменяет – именно я во фракции при каких-то, неважно сейчас каких в техническом плане обстоятельствах, первым начал обсуждать эту концепцию. Вот сейчас обсуждение уже дошло до практических решений. Так вот, похоже, нам придется признать Соединенные Государства спонсором терроризма. Это еще не сделано, мало ли у нас мягкотелых решений. Но придется.– Относительно цели нанесения Украиной удара по СИЗО и засеивания "лепестками" жилых кварталов Донецка…– Уж не помню, кто из деятелей польской культуры в ходе обсуждения неудачи какого-то очередного антирусского мятежа, сказал "воевать мы, конечно, не умеем, зато как бунтуем"! Так вот, террористы организации "Украина", в отличие, скажем, от террористов уже запрещенной организации "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ - Ред.), воевать явно не могут. Зато террором занимаются не просто помногу, но еще и с превеликим удовольствием. И кроме того, чтобы просто перевалить вину со своей головы на здоровую, они, похоже, занимаются террором еще просто из любви к этому искусству.Ну и, кроме того, они во многом копируют гитлеровский нацизм, а сам Адольф Алоизович, между прочим, под конец жизни не только покончил с собой, но перед этим делал довольно многое для того, чтобы погибло как можно больше немцев. Он исходил из того, что если его родной народ не оправдал его ожидания и не исполнил его предначертания, значит, этот народ вовсе не достоин жизни и должен вслед за своим вождем уйти в могилу.Так вот, по-моему, нынешние украинцы думают примерно так же. Они совершенно искренне считают, что каждый, кто не смог умереть в бою, все равно не достоин жизни.

https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html

https://ukraina.ru/20220803/1037211356.html

https://ukraina.ru/20220731/1037055888.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, анатолий вассерман, сво, политика, украина, рф