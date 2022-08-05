Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара - 05.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара
Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара
Если продвижению русской армии в Соледаре мешает постоянно работающая украинская артиллерия, ее надо подавить, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T15:15
2022-08-05T15:15
новости
россия
всу
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Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно в ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.Эксперт уточнил, что наши силы действительно зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность – два километра, а его цеха – это идеальный укрепрайон для отступающей армии.И в Артемовске, и в Соледаре есть крупные промышленные предприятия. Но, учитывая масштабы завода Knauf, в Соледаре нам будет труднее уничтожить противника, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу

Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара

15:15 05.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Если продвижению русской армии в Соледаре мешает постоянно работающая украинская артиллерия, ее надо подавить, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно в ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.
Эксперт уточнил, что наши силы действительно зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность – два километра, а его цеха – это идеальный укрепрайон для отступающей армии.
"А мы должны беречь его величество солдата и офицера. Безмозгло лезть на хорошо укрепившегося противника нельзя. Это не наша тактика. И на часы командиры не поглядывают. Не обращают внимания на реплики нетерпеливых обывателей: "почему мы так медленно идем, почему мы топчемся". Мы идем так, как нам это позволяет делать противник, и так, чтобы сберечь людей", - подчеркнул Баранец.
И в Артемовске, и в Соледаре есть крупные промышленные предприятия. Но, учитывая масштабы завода Knauf, в Соледаре нам будет труднее уничтожить противника, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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