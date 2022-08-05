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Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара

Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара

Если продвижению русской армии в Соледаре мешает постоянно работающая украинская артиллерия, ее надо подавить, чтобы она нам не мешала развертывать наступление. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T15:15

2022-08-05T15:15

2022-08-05T15:15

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Ранее известный военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно в ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.Эксперт уточнил, что наши силы действительно зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность – два километра, а его цеха – это идеальный укрепрайон для отступающей армии.И в Артемовске, и в Соледаре есть крупные промышленные предприятия. Но, учитывая масштабы завода Knauf, в Соледаре нам будет труднее уничтожить противника, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу