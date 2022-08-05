Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля - 05.08.2022 Украина.ру
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Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля
Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля - 05.08.2022 Украина.ру
Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля
Свыше 43 тысяч граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии с момента начала военной операции ВС РФ на Украине, сообщил 5 августа белорусский государственный пограничный комитет в ведомственном Telegram-канале.
2022-08-05T14:30
2022-08-05T14:30
белоруссия
украина
беженцы
граница
новости
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По данным белорусских пограничников, на территорию республики с 24 февраля по 5 августа прибыли 43 503 гражданина Украины. Из них свыше 15 тысяч – через украинско-белорусскую границу, свыше 23 тысяч – транзитом через Польшу, около 4 тысяч – транзитом через Литву. Около семи сотен граждан Украины приехали в Белоруссию через Латвию.Напомним, еще 24 февраля Украина остановила работу всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В настоящее время транзит через украинско-белорусскую границу полностью закрыт.Обстановка на границе в настоящий момент напряженная. Телеграм-канал Украина.ру сообщает, что белорусские пограничники часто фиксируют полеты ударных и разведывательных БПЛА у своей границы.Напомним, Украина в настоящий момент возводит сеть инженерных сооружений в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Жителям украинской части Полесья запрещено посещать пограничные леса.
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белоруссия, украина, беженцы, граница, новости

Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля

14:30 05.08.2022
 
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
граница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP / Oleksandr Ratushniak
Читать в
Свыше 43 тысяч граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии с момента начала военной операции ВС РФ на Украине, сообщил 5 августа белорусский государственный пограничный комитет в ведомственном Telegram-канале.
По данным белорусских пограничников, на территорию республики с 24 февраля по 5 августа прибыли 43 503 гражданина Украины. Из них свыше 15 тысяч – через украинско-белорусскую границу, свыше 23 тысяч – транзитом через Польшу, около 4 тысяч – транзитом через Литву. Около семи сотен граждан Украины приехали в Белоруссию через Латвию.
Напомним, еще 24 февраля Украина остановила работу всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В настоящее время транзит через украинско-белорусскую границу полностью закрыт.
Обстановка на границе в настоящий момент напряженная. Телеграм-канал Украина.ру сообщает, что белорусские пограничники часто фиксируют полеты ударных и разведывательных БПЛА у своей границы.
Напомним, Украина в настоящий момент возводит сеть инженерных сооружений в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Жителям украинской части Полесья запрещено посещать пограничные леса.
Житомир - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:13
Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"
 
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