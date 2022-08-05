https://ukraina.ru/20220805/1037341275.html

Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля

Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля - 05.08.2022 Украина.ру

Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля

Свыше 43 тысяч граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии с момента начала военной операции ВС РФ на Украине, сообщил 5 августа белорусский государственный пограничный комитет в ведомственном Telegram-канале.

2022-08-05T14:30

2022-08-05T14:30

2022-08-05T14:30

белоруссия

украина

беженцы

граница

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103333/85/1033338582_0:0:4856:2732_1920x0_80_0_0_03a59290baf2e019cbb9510fbdd78b3b.jpg

По данным белорусских пограничников, на территорию республики с 24 февраля по 5 августа прибыли 43 503 гражданина Украины. Из них свыше 15 тысяч – через украинско-белорусскую границу, свыше 23 тысяч – транзитом через Польшу, около 4 тысяч – транзитом через Литву. Около семи сотен граждан Украины приехали в Белоруссию через Латвию.Напомним, еще 24 февраля Украина остановила работу всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В настоящее время транзит через украинско-белорусскую границу полностью закрыт.Обстановка на границе в настоящий момент напряженная. Телеграм-канал Украина.ру сообщает, что белорусские пограничники часто фиксируют полеты ударных и разведывательных БПЛА у своей границы.Напомним, Украина в настоящий момент возводит сеть инженерных сооружений в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Жителям украинской части Полесья запрещено посещать пограничные леса.

https://ukraina.ru/20220805/1037310315.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белоруссия, украина, беженцы, граница, новости