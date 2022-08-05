Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля
© AP / Oleksandr Ratushniakграница Украина Белоруссия украинский пограничник Новые Яриловичи КПП
© AP / Oleksandr Ratushniak
Свыше 43 тысяч граждан Украины прибыли на территорию Белоруссии с момента начала военной операции ВС РФ на Украине, сообщил 5 августа белорусский государственный пограничный комитет в ведомственном Telegram-канале.
По данным белорусских пограничников, на территорию республики с 24 февраля по 5 августа прибыли 43 503 гражданина Украины. Из них свыше 15 тысяч – через украинско-белорусскую границу, свыше 23 тысяч – транзитом через Польшу, около 4 тысяч – транзитом через Литву. Около семи сотен граждан Украины приехали в Белоруссию через Латвию.
Напомним, еще 24 февраля Украина остановила работу всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. В настоящее время транзит через украинско-белорусскую границу полностью закрыт.
Обстановка на границе в настоящий момент напряженная. Телеграм-канал Украина.ру сообщает, что белорусские пограничники часто фиксируют полеты ударных и разведывательных БПЛА у своей границы.
Напомним, Украина в настоящий момент возводит сеть инженерных сооружений в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Жителям украинской части Полесья запрещено посещать пограничные леса.