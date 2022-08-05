https://ukraina.ru/20220805/1037310315.html

Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"

Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян" - 05.08.2022 Украина.ру

Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T09:13

2022-08-05T09:13

2022-08-05T11:36

эксклюзив

житомир

военные действия

сбу

житомирская область

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Старинный город Житомир всегда жил как бы в тени соседнего Киева, по крайней мере, с момента жестокого подавления восстания древлян княгиней Ольгой. И сейчас, хотя это и областной центр, местная политика целиком и полностью диктуется из Киева, вплоть до назначения руководства коммунальных предприятий.Для Киева город и сейчас имеет стратегическое значение, находясь на основной трассе, связывающей столицу с западными регионами и странами ЕС. По этой причине в городе и области сосредоточены военные части, задача которых не дать оборвать эту нить ударом с севера.На севере Житомирской области, как и в соседних Ровенской и Волынской областях сейчас активно пилят бюджеты на сооружении очередной «стены Яценюка» — инженерных сооружений на границе с Белоруссией, которые должны остановить российскую или белорусскую армию в случае вторжения с севера. На севере области, в Полесье, действует запрет на посещение лесов, а для небогатых местных жителей сбор ягод, грибов и трав всегда приносил весомую часть в семейный бюджет. Несмотря на запрет, они посещают леса, хотя нередко это приводит к погоням, задержаниям и последующим штрафам.Попутно идет «охота на ведьм», а местное отделение СБУ рапортует регулярно о поимке «изменников родины». Таковой, например, объявили женщину, которая в соцсетях выражала антифашистскую позицию, а в частной переписке кому-то сообщила, что у них в селе около 80 военнослужащих ВСУ. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.В среду 3 августа к 5 годам тюрьмы был приговорен житель области, который якобы по заданию ФСБ РФ за 20 000 рублей в конце февраля сфотографировал железный мост в городе Коростень Житомирской области.Всего же сейчас в Житомирской области расследуют 69 уголовных дел по обвинению в «коллаборационизме» и «госизмене», как заявляет местное управление полиции. Среди обвиняемых: пенсионеры, частные предприниматели, безработные, учителя и священники. Состав преступления большинства из них, как утверждают в полиции, состоит в заявлениях о том, что российские войска пришли воевать с бандеровцами и нацистами, а НАТО размещает на Украине биолаборатории. Еще один бывший военнослужащий обвиняется в Житомирской области в коллаборационизме за заявления о единстве трех народов: украинцев, русских и белорусов. Парочка пенсионеров обвиняется за публичное заявление на рынке города Бердичева Житомирской области, что власти Украины проводят геноцид собственного народа. В качестве отягчающих обстоятельств полиция упоминает подписку подозреваемых на пророссийские Telegram-каналы.В рамках дерусификации и декоммунизации в Житомире националисты активно воюют с памятью знаменитых уроженцев города от писателя Владимира Короленко и деятеля Парижской коммуны Ярослава Домбровского до конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва. Житомирский депутат от президентской партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых недавно официально выступил с предложением назвать одну из улиц именем Владимира Зеленского. Инициативный депутат подозревался во взяточничестве.Неопределенные перспективы, тревожные ожидания и оторванность от СМИ, если не считать точку зрения Офиса президента, заставляет многих искать ответы у потусторонних сил, особенно в небольших городках области. Здесь столбы и афиши буквально сплошь заклеены рекламными объявлениями знахарок, ворожей и «потомственных колдунов», которые предсказывают за определенную сумму ближайшее будущее семьи или вопрошают духов о судьбе мобилизованного в ВСУ и пропавшего родственника. В местной криминальной хронике также полно сообщений о жертвах таких мошенников. С другой же стороны, чем тяжелее и неопределенней становится положение простых людей, тем более доходным становится бизнес ворожей и колдунов. В итоге они попадают в поле зрения правоохранительных органов, но продолжают работать, хотя уже под крышей полиции, как и в случае с наркоторговлей и проституцией. В отличие от пенсионеров, критикующих украинский неонацизм, эти «ведьмы» находятся под охраной.Летом горожане и беженцы проводят время на пляжах речки Тетерев и местных карьерах, хотя санэпидстанция предупреждает, что вода там не соответствует нормам. Теперь здесь чаще можно услышать не только типичный для Житомира суржик, но и чистый русский язык, так как Житомирская область приняла около 100 000 внутренних переселенцев, преимущественно из Харькова и Донбасса.В самом городе жизнь идет своим чередом. Рабочие в желтых жилетах ремонтируют дорожное покрытие на улице Театральной, продолжают расчищать завалы, оставшиеся после удара российских ракет по военному объекту на улице, названной в честь нациста Романа Шухевича. Вокруг рабочих на роликах катаются дети, которые между собой общаются на украинском, русском и суржике, не усматривая ничего плохого в таком языковом разнообразии. Общаются они исключительно о своих детских проблемах, желаниях и обидах, которые далеки от военных действий, национализма и политики вообще, что дает надежду на возрождение «земли древлянской».

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https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, житомир, военные действия, сбу, житомирская область