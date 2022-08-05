Украинские военные опять подорвались на собственных минах
11:40 05.08.2022 (обновлено: 11:41 05.08.2022)
Подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций в районе Соледара попали на свои же минные заграждения и понесли потери в личном составе и технике, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочно.
Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности
Накануне стало известно, что в промзоне Соледара, занятого украинской армией еще в 2014 году, начались городские бои. Минобороны России ранее сообщало об отступлении украинских военных с позиций в районе Соледара.
Ранее, 3 августа, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара. По его словам, ожесточенные бои развернулись на территории завода "Кнауф гипс" и железнодорожной станции.
Ранее, 3 августа, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара. По его словам, ожесточенные бои развернулись на территории завода "Кнауф гипс" и железнодорожной станции.
Ранее сообщалось, что на Дунае плавкран, пытавшийся поднять подорвавшийся на украинской мине катер, сам подорвался на украинской мине.
25 июля, 15:30Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской минеБрат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал, что подорвался. Он утверждает, что мина, на которую наехал его автомобиль была не российской, поскольку "россияне туда еще не заходили". Об этом 25 июля пишут РИА Новости