Украинские военные опять подорвались на собственных минах - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220805/1037329833.html
Украинские военные опять подорвались на собственных минах
Украинские военные опять подорвались на собственных минах - 05.08.2022 Украина.ру
Украинские военные опять подорвались на собственных минах
Подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций в районе Соледара попали на свои же минные заграждения и понесли потери в личном составе и технике, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочно.
2022-08-05T11:40
2022-08-05T11:41
спецоперация
днр
лнр
всу
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101051/93/1010519387_0:128:2956:1790_1920x0_80_0_0_9f016dbafda185822fe9de418eeeb9a6.jpg
Накануне стало известно, что в промзоне Соледара, занятого украинской армией еще в 2014 году, начались городские бои. Минобороны России ранее сообщало об отступлении украинских военных с позиций в районе Соледара. Ранее, 3 августа, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара. По его словам, ожесточенные бои развернулись на территории завода "Кнауф гипс" и железнодорожной станции.Ранее сообщалось, что на Дунае плавкран, пытавшийся поднять подорвавшийся на украинской мине катер, сам подорвался на украинской мине.
https://ukraina.ru/20220725/1036835513.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101051/93/1010519387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b6690e682a715b93abc045faa035c82.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днр, лнр, всу, потери всу, новости

Украинские военные опять подорвались на собственных минах

11:40 05.08.2022 (обновлено: 11:41 05.08.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций в районе Соледара попали на свои же минные заграждения и понесли потери в личном составе и технике, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочно.
Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности
Андрей Марочко
Представитель НМ ЛНР
Накануне стало известно, что в промзоне Соледара, занятого украинской армией еще в 2014 году, начались городские бои. Минобороны России ранее сообщало об отступлении украинских военных с позиций в районе Соледара.

Ранее, 3 августа, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара. По его словам, ожесточенные бои развернулись на территории завода "Кнауф гипс" и железнодорожной станции.
Ранее сообщалось, что на Дунае плавкран, пытавшийся поднять подорвавшийся на украинской мине катер, сам подорвался на украинской мине.
адвокат Маси Найем
25 июля, 15:30
Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской минеБрат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем рассказал, что подорвался. Он утверждает, что мина, на которую наехал его автомобиль была не российской, поскольку "россияне туда еще не заходили". Об этом 25 июля пишут РИА Новости
 
СпецоперацияДНРЛНРВСУпотери ВСУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
12:17Нэнси Пелоси похоронила Тайвань
12:07Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
12:06Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
11:59Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
11:51Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
11:46В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве
11:40Украинские военные опять подорвались на собственных минах
11:34Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
10:28Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
10:18Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
10:10"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
10:05Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
09:40"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
09:40Хроника событий на Украине на утро 5 августа
09:25Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
09:20За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
09:13Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"
08:17Мова: часть идеологии или всё же язык?
08:06Черновцы — граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев
Лента новостейМолния