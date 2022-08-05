https://ukraina.ru/20220805/1037329833.html

Украинские военные опять подорвались на собственных минах

Украинские военные опять подорвались на собственных минах - 05.08.2022 Украина.ру

Украинские военные опять подорвались на собственных минах

Подразделения Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций в районе Соледара попали на свои же минные заграждения и понесли потери в личном составе и технике, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочно.

2022-08-05T11:40

2022-08-05T11:40

2022-08-05T11:41

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Накануне стало известно, что в промзоне Соледара, занятого украинской армией еще в 2014 году, начались городские бои. Минобороны России ранее сообщало об отступлении украинских военных с позиций в районе Соледара. Ранее, 3 августа, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара. По его словам, ожесточенные бои развернулись на территории завода "Кнауф гипс" и железнодорожной станции.Ранее сообщалось, что на Дунае плавкран, пытавшийся поднять подорвавшийся на украинской мине катер, сам подорвался на украинской мине.

https://ukraina.ru/20220725/1036835513.html

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днр, лнр, всу, потери всу, новости