https://ukraina.ru/20220803/1037246668.html

Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана

Украинское судно, "наступившее" на украинскую мину, не подняли из-за взрыва

Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана

Украинский лоцманский катер "Орлик", подорвавшийся на украинской же мине не смогли поднять и-за того, что плавкран постигла та же участь. Об этом 3 августа написал Telegram-канал Украина.ру

2022-08-03T13:01

2022-08-03T13:01

2022-08-03T13:11

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Известно, что "Орлик" - это уже второе украинское вспомогательное судно, которое гибнет в данном районе. Эксперты связывают это с тем, что в феврале вела минирование спешно и "без раздумий".Специалисты также подчеркивают, что отсутствие понимания, где именно сейчас находятся украинские мины, сдерживает запуск судов с украинским зерном.

https://ukraina.ru/20220803/1037240755.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, судно, мина, telegram