Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
13:01 03.08.2022 (обновлено: 13:11 03.08.2022)
© Караульный Zукраинский лоцманский катер "Орлик"
© Караульный Z
Украинский лоцманский катер "Орлик", подорвавшийся на украинской же мине не смогли поднять и-за того, что плавкран постигла та же участь. Об этом 3 августа написал Telegram-канал Украина.ру
"31 июля в устье Дуная подорвался на украинской мине и затонул украинский лоцманский катер "Орлик". 2 августа для подъема "Орлика" в устье Дуная был направлен украинский плавкран. Он тоже подорвался на украинской мине", - сообщил канал.
Известно, что "Орлик" - это уже второе украинское вспомогательное судно, которое гибнет в данном районе. Эксперты связывают это с тем, что в феврале вела минирование спешно и "без раздумий".
Специалисты также подчеркивают, что отсутствие понимания, где именно сейчас находятся украинские мины, сдерживает запуск судов с украинским зерном.
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