Украинское судно, "наступившее" на украинскую мину, не подняли из-за взрыва
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Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
Украинское судно, "наступившее" на украинскую мину, не подняли из-за взрыва
Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
Украинский лоцманский катер "Орлик", подорвавшийся на украинской же мине не смогли поднять и-за того, что плавкран постигла та же участь. Об этом 3 августа написал Telegram-канал Украина.ру
2022-08-03T13:01
2022-08-03T13:11
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Известно, что "Орлик" - это уже второе украинское вспомогательное судно, которое гибнет в данном районе. Эксперты связывают это с тем, что в феврале вела минирование спешно и "без раздумий".Специалисты также подчеркивают, что отсутствие понимания, где именно сейчас находятся украинские мины, сдерживает запуск судов с украинским зерном.
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Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана

13:01 03.08.2022 (обновлено: 13:11 03.08.2022)
 
© Караульный Zукраинский лоцманский катер "Орлик"
украинский лоцманский катер Орлик
© Караульный Z
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Украинский лоцманский катер "Орлик", подорвавшийся на украинской же мине не смогли поднять и-за того, что плавкран постигла та же участь. Об этом 3 августа написал Telegram-канал Украина.ру

"31 июля в устье Дуная подорвался на украинской мине и затонул украинский лоцманский катер "Орлик". 2 августа для подъема "Орлика" в устье Дуная был направлен украинский плавкран. Он тоже подорвался на украинской мине", - сообщил канал.

Известно, что "Орлик" - это уже второе украинское вспомогательное судно, которое гибнет в данном районе. Эксперты связывают это с тем, что в феврале вела минирование спешно и "без раздумий".
Специалисты также подчеркивают, что отсутствие понимания, где именно сейчас находятся украинские мины, сдерживает запуск судов с украинским зерном.
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Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации на Украине однополых браковВладимир Зеленский отреагировал на петицию о легализации однополых браков, поручив премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов в стране. Об этом 3 августа сообщили "РИА Новости"
 
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