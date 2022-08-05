Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове - 05.08.2022 Украина.ру
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Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове - 05.08.2022 Украина.ру
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T10:28
2022-08-05T10:43
новости
россия
всу
харьков
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Алехин также отметил, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.У военных есть термин "огневая подготовка атаки", поэтому эта активность российских войск на харьковском направлении осуществляется не просто так, там тоже следует ожидать активных боевых действий, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, россия, всу, харьков

Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове

10:28 05.08.2022 (обновлено: 10:43 05.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Не скрою, что нам помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан. Никто вам не назовет их фамилий, но они есть. Разведка наша хорошо работает, спецназ. Это же не так, что кто-то один сообщил. Есть несколько источников, проверяются разведданные, используются беспилотники. И как правило огневые точки противника подавляются", - констатировал эксперт.
Алехин также отметил, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.
У военных есть термин "огневая подготовка атаки", поэтому эта активность российских войск на харьковском направлении осуществляется не просто так, там тоже следует ожидать активных боевых действий, заключил собеседник издания.
 
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