https://ukraina.ru/20220805/1037328323.html
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове - 05.08.2022 Украина.ру
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T10:28
2022-08-05T10:28
2022-08-05T10:43
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харьков
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Алехин также отметил, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.У военных есть термин "огневая подготовка атаки", поэтому эта активность российских войск на харьковском направлении осуществляется не просто так, там тоже следует ожидать активных боевых действий, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, харьков
Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
10:28 05.08.2022 (обновлено: 10:43 05.08.2022)
Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Не скрою, что нам помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан. Никто вам не назовет их фамилий, но они есть. Разведка наша хорошо работает, спецназ. Это же не так, что кто-то один сообщил. Есть несколько источников, проверяются разведданные, используются беспилотники. И как правило огневые точки противника подавляются", - констатировал эксперт.
Алехин также отметил, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.
У военных есть термин "огневая подготовка атаки", поэтому эта активность российских войск на харьковском направлении осуществляется не просто так, там тоже следует ожидать активных боевых действий, заключил собеседник издания.