https://ukraina.ru/20220805/1037328323.html

Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове

Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове - 05.08.2022 Украина.ру

Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове

Как показали последние две недели, российские войска постоянно наносят артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:43

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Алехин также отметил, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.У военных есть термин "огневая подготовка атаки", поэтому эта активность российских войск на харьковском направлении осуществляется не просто так, там тоже следует ожидать активных боевых действий, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, харьков