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Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине

Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине - 05.08.2022 Украина.ру

Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка выделения Украине средств в размере 8 миллиардов евро со стороны Евросоюза является искусственной, и назвал это "преступлением или ошибкой". Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на сайте Офиса Президента.

2022-08-05T10:18

2022-08-05T10:18

2022-08-05T10:19

владимир зеленский

кредит

финансовая помощь

евросоюз

новости

германия

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Президент отметил, что выделение средств Украине тормозят "некоторые европейские лидеры". Конкретизировать кто именно, глава государства отказался. Зеленский отметил, что он ежедневно напоминает главам государств Евросоюза о необходимости средств для бюджетных выплат "пенсионерам, переселенцам, учителям и другим украинцам".Ранее советник президента Украины и замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине в сумме 8 млрд евро блокирует Германия и ряд других стран.В свою очередь, в Еврокомиссии ссылаются не отсутствие средств в бюджете Европейского союза.

https://ukraina.ru/20220802/1037220142.html

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владимир зеленский, кредит, финансовая помощь, евросоюз, новости, германия