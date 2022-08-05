Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220805/1037327826.html
Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине - 05.08.2022 Украина.ру
Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка выделения Украине средств в размере 8 миллиардов евро со стороны Евросоюза является искусственной, и назвал это "преступлением или ошибкой". Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на сайте Офиса Президента.
2022-08-05T10:18
2022-08-05T10:19
владимир зеленский
кредит
финансовая помощь
евросоюз
новости
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/22/1030382230_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_534c2e5b8df854f2ea471f290e44d1e1.jpg
Президент отметил, что выделение средств Украине тормозят "некоторые европейские лидеры". Конкретизировать кто именно, глава государства отказался. Зеленский отметил, что он ежедневно напоминает главам государств Евросоюза о необходимости средств для бюджетных выплат "пенсионерам, переселенцам, учителям и другим украинцам".Ранее советник президента Украины и замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине в сумме 8 млрд евро блокирует Германия и ряд других стран.В свою очередь, в Еврокомиссии ссылаются не отсутствие средств в бюджете Европейского союза.
https://ukraina.ru/20220802/1037220142.html
https://ukraina.ru/20220802/1037082545.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/22/1030382230_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_835d025c5bbf95550a7d87ed26bd81cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, кредит, финансовая помощь, евросоюз, новости, германия

Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине

10:18 05.08.2022 (обновлено: 10:19 05.08.2022)
 
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка выделения Украине средств в размере 8 миллиардов евро со стороны Евросоюза является искусственной, и назвал это "преступлением или ошибкой". Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на сайте Офиса Президента.

8 миллиардов евро для Украины пока заморожены, и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны.

Владимир Зеленский
Президент Украины
Президент отметил, что выделение средств Украине тормозят "некоторые европейские лидеры". Конкретизировать кто именно, глава государства отказался.
Зеленский отметил, что он ежедневно напоминает главам государств Евросоюза о необходимости средств для бюджетных выплат "пенсионерам, переселенцам, учителям и другим украинцам".
Ранее советник президента Украины и замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине в сумме 8 млрд евро блокирует Германия и ряд других стран.
деньги евро купюры
2 августа, 17:28
В Офисе Президента заявили, что Германия блокирует выделение средств для Украины Германия блокирует предоставление Украине 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил 2 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на брифинге для журналистов.
В свою очередь, в Еврокомиссии ссылаются не отсутствие средств в бюджете Европейского союза.
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:00
Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.
 
Владимир Зеленскийкредитфинансовая помощьЕвросоюзНовостиГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
12:17Нэнси Пелоси похоронила Тайвань
12:07Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
12:06Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
11:59Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
11:51Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
11:46В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве
11:40Украинские военные опять подорвались на собственных минах
11:34Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
10:28Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
10:18Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
10:10"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
10:05Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
09:40"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
09:40Хроника событий на Украине на утро 5 августа
09:25Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
09:20За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
09:13Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"
08:17Мова: часть идеологии или всё же язык?
08:06Черновцы — граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев
Лента новостейМолния