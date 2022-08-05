Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
10:18 05.08.2022 (обновлено: 10:19 05.08.2022)
Пять фактов, которые надо знать об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка выделения Украине средств в размере 8 миллиардов евро со стороны Евросоюза является искусственной, и назвал это "преступлением или ошибкой". Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на сайте Офиса Президента.
8 миллиардов евро для Украины пока заморожены, и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны.
Президент отметил, что выделение средств Украине тормозят "некоторые европейские лидеры". Конкретизировать кто именно, глава государства отказался.
Зеленский отметил, что он ежедневно напоминает главам государств Евросоюза о необходимости средств для бюджетных выплат "пенсионерам, переселенцам, учителям и другим украинцам".
Ранее советник президента Украины и замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что второй транш макрофинансовой помощи Украине в сумме 8 млрд евро блокирует Германия и ряд других стран.
В свою очередь, в Еврокомиссии ссылаются не отсутствие средств в бюджете Европейского союза.
2 августа, 06:00Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит Бюджет Евросоюза не предусматривает выделения Украине дополнительных кредитов из анонсированной ранее программы помощи на сумму до 8 миллиардов евро, заявила 1 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии.