За убийство женщины украинский морпех может быть казнен - 05.08.2022 Украина.ру
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За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен - 05.08.2022 Украина.ру
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
Сотрудники генеральной прокуратуры ДНР направили уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова в суд. Украинского военного обвиняют в совершении особо тяжких военный преступлений, в том числе убийстве мирной жительницы, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ДНР.
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
военные преступления
днр
украина
новости
смертная казнь
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Морпеху вменяют в вину насильственный захват и удержание человека, незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также умышленное убийство.По версии следствия, украинские военные насильственно удерживали мирную жительницу, после чего Байдраков расстрелял ее. По законодательству ДНР, за данные преступления украинский морпех может быть приговорен к высшей мере наказания – смертной казни.
https://ukraina.ru/20220609/1034124493.html
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военные преступления, днр, украина, новости, смертная казнь

За убийство женщины украинский морпех может быть казнен

09:20 05.08.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Сотрудники генеральной прокуратуры ДНР направили уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова в суд. Украинского военного обвиняют в совершении особо тяжких военный преступлений, в том числе убийстве мирной жительницы, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ДНР.
"Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе – против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы", - сказали в пресс-службе ведомства.
Морпеху вменяют в вину насильственный захват и удержание человека, незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также умышленное убийство.
По версии следствия, украинские военные насильственно удерживали мирную жительницу, после чего Байдраков расстрелял ее. По законодательству ДНР, за данные преступления украинский морпех может быть приговорен к высшей мере наказания – смертной казни.
Суд над иностранными наемниками в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:51
Иностранных наемников приговорили в ДНР к смертной казниВерховный суд Донецкой Народной Республики 9 июня вынес приговор двум боевикам из Великобритании и одному из Марокко, воевавшим в Донбассе на стороне ВСУ. Их приговорили к смертной казни, пишет РИА Новости
 
Военные преступленияДНРУкраинаНовостисмертная казнь
 
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