https://ukraina.ru/20220805/1037324893.html
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен - 05.08.2022 Украина.ру
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
Сотрудники генеральной прокуратуры ДНР направили уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова в суд. Украинского военного обвиняют в совершении особо тяжких военный преступлений, в том числе убийстве мирной жительницы, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ДНР.
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
2022-08-05T09:20
военные преступления
днр
украина
новости
смертная казнь
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Морпеху вменяют в вину насильственный захват и удержание человека, незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также умышленное убийство.По версии следствия, украинские военные насильственно удерживали мирную жительницу, после чего Байдраков расстрелял ее. По законодательству ДНР, за данные преступления украинский морпех может быть приговорен к высшей мере наказания – смертной казни.
https://ukraina.ru/20220609/1034124493.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военные преступления, днр, украина, новости, смертная казнь
За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
Сотрудники генеральной прокуратуры ДНР направили уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова в суд. Украинского военного обвиняют в совершении особо тяжких военный преступлений, в том числе убийстве мирной жительницы, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ДНР.