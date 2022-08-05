https://ukraina.ru/20220805/1037324893.html

За убийство женщины украинский морпех может быть казнен

За убийство женщины украинский морпех может быть казнен - 05.08.2022 Украина.ру

За убийство женщины украинский морпех может быть казнен

Сотрудники генеральной прокуратуры ДНР направили уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова в суд. Украинского военного обвиняют в совершении особо тяжких военный преступлений, в том числе убийстве мирной жительницы, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ДНР.

2022-08-05T09:20

2022-08-05T09:20

2022-08-05T09:20

военные преступления

днр

украина

новости

смертная казнь

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Морпеху вменяют в вину насильственный захват и удержание человека, незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также умышленное убийство.По версии следствия, украинские военные насильственно удерживали мирную жительницу, после чего Байдраков расстрелял ее. По законодательству ДНР, за данные преступления украинский морпех может быть приговорен к высшей мере наказания – смертной казни.

https://ukraina.ru/20220609/1034124493.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военные преступления, днр, украина, новости, смертная казнь