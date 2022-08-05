Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером
06:15 05.08.2022 (обновлено: 07:07 05.08.2022)
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется ресурсами Запада, и для украинского истеблишмента он - золотая антилопа, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
У Зеленского нет ни собственных ресурсов, ни ресурсов Европы, ни даже своей партии. Украинский президент опирается на ресурсы Запада. Причем на Украине невозможен военный переворот, так как с Зеленским могут исчезнуть западные деньги и оружие для ВСУ, считает эксперт.
Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером,
Зеленский - неприкасаемая на Украине фигура, так как он подписывает документы, связанные с предоставлением денег, оружия и гуманитарной помощи. Президенту Украины ничего не угрожает внутри страны, заключил политолог Суздальцев.
Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
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