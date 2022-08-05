Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером - 05.08.2022 Украина.ру
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Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером
Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером - 05.08.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется ресурсами Запада, и для украинского истеблишмента он - золотая антилопа, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-08-05T06:15
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андрей суздальцев
новости
владимир зеленский
гитлер
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У Зеленского нет ни собственных ресурсов, ни ресурсов Европы, ни даже своей партии. Украинский президент опирается на ресурсы Запада. Причем на Украине невозможен военный переворот, так как с Зеленским могут исчезнуть западные деньги и оружие для ВСУ, считает эксперт.Зеленский - неприкасаемая на Украине фигура, так как он подписывает документы, связанные с предоставлением денег, оружия и гуманитарной помощи. Президенту Украины ничего не угрожает внутри страны, заключил политолог Суздальцев.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
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андрей суздальцев, новости, владимир зеленский, гитлер

Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером

06:15 05.08.2022 (обновлено: 07:07 05.08.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется ресурсами Запада, и для украинского истеблишмента он - золотая антилопа, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
У Зеленского нет ни собственных ресурсов, ни ресурсов Европы, ни даже своей партии. Украинский президент опирается на ресурсы Запада. Причем на Украине невозможен военный переворот, так как с Зеленским могут исчезнуть западные деньги и оружие для ВСУ, считает эксперт.
Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером,
Андрей Суздальцев
политолог
Зеленский - неприкасаемая на Украине фигура, так как он подписывает документы, связанные с предоставлением денег, оружия и гуманитарной помощи. Президенту Украины ничего не угрожает внутри страны, заключил политолог Суздальцев.
Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
Гитлер Украина США коллаж - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 08:09
США и Украина борются с Россией с помощью ГитлераВ ноябре 2021 года только две страны опять подтвердили свою неизменную преданность идеалам расизма и неонацизма. Ими, увы, уже традиционно стали США и Украина, которые 12 ноября проголосовали против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом
 
Андрей СуздальцевНовостиВладимир ЗеленскийГитлер
 
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