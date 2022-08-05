https://ukraina.ru/20220805/1037307767.html

Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером

Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером - 05.08.2022 Украина.ру

Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется ресурсами Запада, и для украинского истеблишмента он - золотая антилопа, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2022-08-05T06:15

2022-08-05T06:15

2022-08-05T07:07

андрей суздальцев

новости

владимир зеленский

гитлер

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У Зеленского нет ни собственных ресурсов, ни ресурсов Европы, ни даже своей партии. Украинский президент опирается на ресурсы Запада. Причем на Украине невозможен военный переворот, так как с Зеленским могут исчезнуть западные деньги и оружие для ВСУ, считает эксперт.Зеленский - неприкасаемая на Украине фигура, так как он подписывает документы, связанные с предоставлением денег, оружия и гуманитарной помощи. Президенту Украины ничего не угрожает внутри страны, заключил политолог Суздальцев.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220529/1034046478.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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андрей суздальцев, новости, владимир зеленский, гитлер