https://ukraina.ru/20220804/1037284576.html

Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса

Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса - 04.08.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T12:33

2022-08-04T12:33

2022-08-04T13:56

интервью

россия

всу

донбасс

андрей суздальцев

владимир зеленский

тайвань

нэнси пелоси

китай

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Россия на Украине фактически в одиночку противостоит 50 странам Запада. У нее нет союзников, а только сочувствующие ей страны, которые помогать ей не будут, но обязательно воспользуются ее победой, считает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Донбассе союзные войска добились ряда тактических успехов по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара. В экспертном сообществе это связывают с тем, что якобы Украина перебросила из этого района артиллерию для показательного «наступления на Херсон».— Андрей Иванович, может быть такое, или причина все же в другом?— Возможно все, но есть сомнения. Дело в том, что вся западная часть ДНР серьезно контролируется нами в три яруса: беспилотники, авиация и спутники. Мы бы заметили перемещение САУ и буксируемых артиллерийских стволов. Вообще, наши силы в Донбассе столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды и прадеды во времена Великой Отечественной войны: держаться можно только в городской застройке, потому что дальше — степь, где легко просматриваются позиции. Поэтому сомнительно, что такая передислокация состоялась. Украинская артиллерия здесь накапливалась восемь лет. Это ударный кулак против городов Донбасса. Они бьют по мирным жителям уже по традиции, потому что все хорошо пристрелено.На самом деле Украина ищет оправдания, чтобы покинуть эти города. Зеленский же заявил, что здесь «ад артиллерийский». Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить. У ВСУ в Донбассе останется только два важных опорных пункта — Славянск и Краматорск, а дальше до Днепра фактически голая степь с небольшими городками. Там не обустроены позиции. Генштаб ВСУ это прекрасно понимает.Сейчас в боях в Донбассе заканчивается перелом. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели территория ДНР будет полностью освобождена.— Риторика Украины по поводу Херсона — это тоже подготовка общественного мнения к оставлению Донбасса? Или они хотят что-то еще скрыть?— Российская армия воюет на Украине минимумом сил. ВСУ в живой силе в два-три-четыре раза больше. Но есть проблема, потому что профессиональная украинская армия почти исчезла. Сохранились только офицеры высокого ранга, но обстрелянных солдат почти не осталось. В этих условиях наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают. У меня такое ощущение, что генералитет ВСУ, понимая безнадежность этой попытки, фактически уклоняется от указаний Зеленского, который заявляет о «деоккупации» территорий под контролем российских войск. Так что украинская армия ни на какое контрнаступление не готова.— Могут ли эти противоречия между Зеленским и военными вылиться в серьезный конфликт или в военный переворот?— Нет, не может быть никаких переворотов. Те, кто говорят о заговоре против Зеленского, в результате которого он уничтожен, путают Зеленского с Гитлером. Гитлер опирался на собственные ресурсы и ресурсы оккупированной Европы. И Гитлер был лидером нацистского движения. У него была партия. Ничего подобного у Зеленского нет. Зеленский опирается на ресурсы Запада.Вообще, это один из главных аргументов украинской пропаганды, что им помогают 50 стран мира. Правда, тут же есть контраргумент России, что мы воюем с 50 странами мира, и поэтому у нас такое медленное, но уверенное продвижение.И получая поддержку всего Запада, Зеленский является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента. Именно он подписывает документы, связанные с предоставлением Украине денег, оружия и гуманитарной помощи. Правда, и оружие, и гуманитарная помощь распродается. Киев фактически стал биржей по продаже оружия.Короче говоря, все это идет через Зеленского. Он стал золотой антилопой, которую нельзя трогать, потому что она всем выгодна. Без него ВСУ вообще останется без вооружений и будут разгромлены. Напомню, что советское оружие, которое оказалось вполне боеспособно, фактически уничтожено.Так что Зеленскому ничто не угрожает. А противоречия и столкновения мнений в высшем руководстве Украины – это естественно. Идут боевые действия. Военное руководство всегда недовольно политическим руководством и наоборот. Фактически все страны, участвовавшие во Второй мировой войне, сталкивались с этим, включая Советский Союз. Мы помним, как Ставка Верховного Командования относилась к Генштабу. Были вечные противоречия в оценке перспектив наступления и сценариям боевых действий. Так что это естественно, не надо на эти противоречия делать ставку.— Вы сказали про уничтожение кадрового состава ВСУ. Реально ли их всех заменить натовскими солдатами и офицерами?— Они их уже заменяют. На поле боя присутствуют специалисты и советники из стран НАТО. И поставки оружия сопровождаются советниками. Мы действительно воюем против 50 стран Запада. Причем воюем в одиночку. Наши последние иллюзии на этот счет исчезли после визита Нэнси Пелоси на Тайвань.— Есть мнение, что Россия выиграла от этого визита, потому что она показала себя единственной страной, способной реально драться с Западом, и сможет потом претендовать на лидерство. А вы что думаете по этому поводу?— В каждом плохом есть что-то хорошее.У нас нет союзников. Мы уже 70 лет с появлением тайваньской проблемы слышим эти разговоры, что Китай сейчас жутко накажет США. Еще более страшные обещания Пекина отомстить мы слышали после корейской войны. Это полная глупость.Разговоры о том, что Китай сейчас бросится к нам, — тоже глупость. Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США. Это обернется для него социальными проблемами и даже сменой власти. Он в сторону России даже на миллиметр не двинется.Говорят, мол, теперь Китай убедился, что США — это страшные империалисты. Китай это знает со времен Опиумной войны. Это тоже очень наивное заявление. К сожалению, наши сервильные аналитики являются великими специалистами по Китаю. До этого они были знатоками вирусов и белорусской проблематики. И уж конечно все они великие украинисты.Китай и другие страны, которые с нами в чем-то аккуратно солидарны, лишь стоят за нашей спиной. Они переживают, но помогать не будут. Хотя все они воспользуются нашей победой.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

https://ukraina.ru/20220804/1037255167.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, андрей суздальцев, владимир зеленский, тайвань, нэнси пелоси, китай