СМИ: София Ротару покинет Украину - 04.08.2022 Украина.ру
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СМИ: София Ротару покинет Украину
СМИ: София Ротару покинет Украину - 04.08.2022 Украина.ру
СМИ: София Ротару покинет Украину
Украинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой
2022-08-04T16:04
2022-08-04T16:04
украина
ротару
певица
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Она уточнила, что певица уже ищет дом в Италии или Болгарии, и совсем скоро сможет отвлечься от негативных мыслей, погрузившись в ремонт. А по его окончании переедет."Она снова захочет петь и жить полноценной жизнью. У Ротару еще очень много творческой и жизненной энергии, она будет себя проявлять еще много времени", - заключила собеседница издания.К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html
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украина, ротару, певица

СМИ: София Ротару покинет Украину

16:04 04.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День второй Ротару
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй Ротару - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Украинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой

"Она (Ротару – ред.) очень переживает за сложившуюся ситуацию в мире. Ее атакуют и журналисты, и политики. Все ее терзают, но она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время", - сказала Ахмеджанова.

Она уточнила, что певица уже ищет дом в Италии или Болгарии, и совсем скоро сможет отвлечься от негативных мыслей, погрузившись в ремонт. А по его окончании переедет.
"Она снова захочет петь и жить полноценной жизнью. У Ротару еще очень много творческой и жизненной энергии, она будет себя проявлять еще много времени", - заключила собеседница издания.
К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
Закрытие конкурса Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:15
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИЭпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
 
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