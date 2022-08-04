https://ukraina.ru/20220804/1037297166.html

СМИ: София Ротару покинет Украину

СМИ: София Ротару покинет Украину - 04.08.2022 Украина.ру

СМИ: София Ротару покинет Украину

Украинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

украина

ротару

певица

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Она уточнила, что певица уже ищет дом в Италии или Болгарии, и совсем скоро сможет отвлечься от негативных мыслей, погрузившись в ремонт. А по его окончании переедет."Она снова захочет петь и жить полноценной жизнью. У Ротару еще очень много творческой и жизненной энергии, она будет себя проявлять еще много времени", - заключила собеседница издания.К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html

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украина, ротару, певица