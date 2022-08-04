https://ukraina.ru/20220804/1037297166.html
СМИ: София Ротару покинет Украину
СМИ: София Ротару покинет Украину - 04.08.2022 Украина.ру
СМИ: София Ротару покинет Украину
Украинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой
2022-08-04T16:04
2022-08-04T16:04
2022-08-04T16:04
украина
ротару
певица
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103046/24/1030462470_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_0c272e2ec8f6776cccebbb0b139486f4.jpg
Она уточнила, что певица уже ищет дом в Италии или Болгарии, и совсем скоро сможет отвлечься от негативных мыслей, погрузившись в ремонт. А по его окончании переедет."Она снова захочет петь и жить полноценной жизнью. У Ротару еще очень много творческой и жизненной энергии, она будет себя проявлять еще много времени", - заключила собеседница издания.К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, ротару, певица
СМИ: София Ротару покинет Украину
Украинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой
"Она (Ротару – ред.) очень переживает за сложившуюся ситуацию в мире. Ее атакуют и журналисты, и политики. Все ее терзают, но она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время", - сказала Ахмеджанова.
Она уточнила, что певица уже ищет дом в Италии или Болгарии, и совсем скоро сможет отвлечься от негативных мыслей, погрузившись в ремонт. А по его окончании переедет.
"Она снова захочет петь и жить полноценной жизнью. У Ротару еще очень много творческой и жизненной энергии, она будет себя проявлять еще много времени", - заключила собеседница издания.
К слову, все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.