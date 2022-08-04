В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени - 04.08.2022 Украина.ру
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В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени
В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени - 04.08.2022 Украина.ру
В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени
Референдум в Херсонской области даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
2022-08-04T14:36
2022-08-04T14:36
референдум
херсон
россия
новости
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Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
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референдум, херсон, россия, новости

В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени

14:36 04.08.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Референдум в Херсонской области даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
Референдум должен пройти. Определение на референдуме, где мы примем решение войти в состав большой страны, еще раз закрепит наш статус, в котором никогда Россия отсюда не уйдет. Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации региона
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
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