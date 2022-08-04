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В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени

В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени - 04.08.2022 Украина.ру

В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени

Референдум в Херсонской области даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале

2022-08-04T14:36

2022-08-04T14:36

2022-08-04T14:36

референдум

херсон

россия

новости

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Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html

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2022

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референдум, херсон, россия, новости