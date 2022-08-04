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В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени
В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени - 04.08.2022 Украина.ру
В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени
Референдум в Херсонской области даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
2022-08-04T14:36
2022-08-04T14:36
2022-08-04T14:36
референдум
херсон
россия
новости
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Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.
https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, херсон, россия, новости
В Херсоне заявили, что итоги референдума дадут старт новому отсчету времени
Референдум в Херсонской области даст старт новому отсчету времени для этого региона в составе России, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале