https://ukraina.ru/20220804/1037295927.html

Нас тут не стояло: международные организации и ситуация на Украине

Нас тут не стояло: международные организации и ситуация на Украине - 04.08.2022 Украина.ру

Нас тут не стояло: международные организации и ситуация на Украине

У нас нет сомнений в ангажированности международных организаций. Достаточно напомнить, что получены документальные доказательства того, что наблюдатели ОБСЕ... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T14:54

2022-08-04T14:54

2022-08-04T15:08

эксклюзив

магатэ

красный крест

amnesty international

украина

россия

сво

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У нас нет сомнений в ангажированности международных организаций. Достаточно напомнить, что получены документальные доказательства того, что наблюдатели ОБСЕ собирали развединформацию в интересах ВСУ. Сейчас позиция «слепоглухонемых» международных наблюдателей ровно такая же, как во время действия Минских соглашений, но работать только в пользу Украины они уже почему-то не могут.В последнее время под критику попали Amnesty International, Красный Крест и МАГАТЭ.Amnesty InternationalСамый странный сигнал поступил от Amnesty International — одной из ключевых международных структур в области обеспечения прав человека.В опубликованном ею докладе и заявлении генсека организации Аньес Каламар говорится об использовании ВСУ тактики «живого щита».Авторы исследования зафиксировали атаки украинских военных из жилых построек в 19 населённых пунктах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, в 22 из 29 посещенных миссией AI школ на Юго-Востоке Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населённых районах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права... Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные».Ничего революционного это заявление не содержат, но раньше-то AI в основном расследовала «преступления оккупантов». Вот, например, 27 февраля организация сообщила, что «российская армия неизбирательно использует оружие взрывного действия в густонаселенных районах». Так что же, они тогда соврали? Или у них не было сведений о размещении украинских военных жилой застройке?Красный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК) попал под раздачу из-за гибели пленных террористов запрещённого в России полка «Азов»*.2 августа женский актив террористической организации потребовал отставки президента МККК Петера Маурера, поскольку МККК «вообще ничего не делает для наших мужчин из "Азова". Красный Крест до сих пор не уведомил, сколько людей погибло в колонии в Еленовке, сколько находится в донецких больницах, на других неподконтрольных Украине территориях. Как ООН и Красный Крест будут возвращать нам наших погибших мужчин, нам самим до сих пор неизвестно» (из заявления сестры начштаба полка Сандры Кротевич).Это было не первое такое обращение. Информацию о количестве пленных требовала ещё в конце мая ныне отставленная омбудсмен Людмила Денисова, после нанесения по колонии ракетного удара от МККК требовали присоединиться к расследованию и т. п. МККК отвечал, что не является следственным органом и занимается своими, особо важными делами. Примерно так же МККК ответил и на обвинения со стороны семей «азовцев»: «мы не гарантировали безопасность военнопленных, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий».Кстати, о важных делах, которыми занят МККК: 31 мая Следственный комитет РФ сообщил, что изучит найденные на базе МККК в Мариуполе сотни медкарт детей с указанием здоровых органов…МАГАТЭ3 августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявил, что организация «умоляет» о проведении инспекции на Запорожской АЭС, которая «полностью вышла из-под контроля» и на которой «нарушены все принципы ядерной безопасности» из-за обстрелов, двойного подчинения персонала и нарушении цепочек поставок оборудования и запасных частей.При этом сам же Гросси обращал внимание на то, что организовать инспекцию крайне сложно, поскольку в ней должны участвовать представители Украины, которые не желают работать на «оккупированной территории». МАГАТЭ добивается возможности провести инспекцию как минимум с конца мая, когда появились сведения о наличии на территории станции неконтролируемых запасов урана и плутония (речь идёт об уране и плутонии, которые входят в состав свежих и отработанных топливных кассет), но воз и ныне там.Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в этой связи напомнил, что «мы были готовы оказать содействие МАГАТЭ в организации международной миссии агентства во главе с гендиректором для оценки состояния крупнейшей в Европе АЭС, инвентаризации находящегося там ядерного материала, что предусмотрено соглашением о гарантиях, согласовали сроки визита — конец июня, обеспечили сложную логистику этой поездки, гарантировали максимальную степень безопасности членам делегации. Однако буквально за несколько дней до планируемого приезда делегации МАГАТЭ секретариат ООН отказался одобрить это визит». Объяснение простое: «Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме».Кого Гросси «умоляет», так и осталось непонятным.РезюмеМеждународные организации стараются не вмешиваться в ситуацию на освобождённых территориях, поскольку боятся, что сделанные их наблюдателями выводы будут расходиться в русофобской повесткой западных СМИ.Вот, например, заявил Энтони Блинкен о том, что российская армия использует ЗАЭС в качестве военной базы, а вдруг миссия МАГАТЭ этого не обнаружит? А ведь не обнаружит же… Что тогда делать? Ведь такие выводы непосредственно отразятся на финансировании организации, чего Гросси допустить не может.А в Еленовке миссии МККК наверняка будут представлены доказательства обстрела зоны американским высокоточным оружием. Понятно, миссия закроет глаза и уши, но сказать-то что-то придётся, потому что ответа потребуют и на Украине…В наилучшей ситуации оказалась AI, потому что её доклад появился после начала эвакуации населения подконтрольной Украине части Донецкой области. Теперь можно сказать: да, были недостатки, но украинская сторона всё уже исправила!* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20180222/1019976990.html

https://ukraina.ru/20220331/1033654872.html

https://ukraina.ru/20220721/1036731147.html

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2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

эксклюзив, магатэ, красный крест, amnesty international, украина, россия, сво