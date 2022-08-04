Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО

Раньше эта практика на Донбассе в 2014-2015 годах была хаотично-самодеятельная, не всегда одобряемая из России. А с начала СВО встал вопрос, как люди, которые желают поучаствовать в войне, имеющие боевой опыт, желание, соответствующую мотивацию, (могут) принять участие (в СВО), если они не военнослужащие российской армии.