Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО - 04.08.2022 Украина.ру
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Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО
Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО - 04.08.2022 Украина.ру
Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО
Для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс". Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-04T10:03
2022-08-04T10:10
спецоперация
новости
добровольцы
донбасс
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Он отметил, что впервые в современной истории России добровольцам официально разрешается участвовать в боевых действиях.По словам Фомченкова, российские добровольцы составляют большинство его подчинённых.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, добровольцы, донбасс

Командир отряда Союза Добровольцев Донбасса рассказал о российских добровольцах в СВО

10:03 04.08.2022 (обновлено: 10:10 04.08.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс". Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Он отметил, что впервые в современной истории России добровольцам официально разрешается участвовать в боевых действиях.

Раньше эта практика на Донбассе в 2014-2015 годах была хаотично-самодеятельная, не всегда одобряемая из России. А с начала СВО встал вопрос, как люди, которые желают поучаствовать в войне, имеющие боевой опыт, желание, соответствующую мотивацию, (могут) принять участие (в СВО), если они не военнослужащие российской армии.

Сергей Фомченков
Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13"
По словам Фомченкова, российские добровольцы составляют большинство его подчинённых.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
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