https://ukraina.ru/20220804/1037259382.html
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай - 04.08.2022 Украина.ру
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
2022-08-04T09:27
2022-08-04T09:27
2022-08-04T09:27
китай
сша
война
ядерная война
третья мировая война
нэнси пелоси
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По мнению эксперта, китайцы могли сбить самолет Ненси Пэлоси, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия, но они не хотят воевать с США.Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы, и судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя - добавил Виталий ТретьяковПолную версию интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, сша, война, ядерная война, третья мировая война, нэнси пелоси
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По мнению эксперта, китайцы могли сбить самолет Ненси Пэлоси, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия, но они не хотят воевать с США.
Остановить экономический рост Китая они все равно не могут, территория громадная, население колоссальное, победить их нельзя в этом смысле. Нанести максимальный ущерб можно, только нанеся ядерный удар. Но это мировая ядерная война.
Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы, и судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя - добавил Виталий Третьяков
Полную версию интервью можно прочитать здесь.