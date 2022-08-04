https://ukraina.ru/20220804/1037259382.html

Третьяков считает, что США не смогут победить Китай

Третьяков считает, что США не смогут победить Китай - 04.08.2022 Украина.ру

Третьяков считает, что США не смогут победить Китай

Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.

2022-08-04T09:27

2022-08-04T09:27

2022-08-04T09:27

китай

сша

война

ядерная война

третья мировая война

нэнси пелоси

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По мнению эксперта, китайцы могли сбить самолет Ненси Пэлоси, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия, но они не хотят воевать с США.Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы, и судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя - добавил Виталий ТретьяковПолную версию интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, сша, война, ядерная война, третья мировая война, нэнси пелоси