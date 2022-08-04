Третьяков считает, что США не смогут победить Китай - 04.08.2022 Украина.ру
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Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай - 04.08.2022 Украина.ру
Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
2022-08-04T09:27
2022-08-04T09:27
китай
сша
война
ядерная война
третья мировая война
нэнси пелоси
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По мнению эксперта, китайцы могли сбить самолет Ненси Пэлоси, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия, но они не хотят воевать с США.Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы, и судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя - добавил Виталий ТретьяковПолную версию интервью можно прочитать здесь.
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китай, сша, война, ядерная война, третья мировая война, нэнси пелоси

Третьяков считает, что США не смогут победить Китай

09:27 04.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВиталий Третьяков
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение с США осталось локализованным, это с большой вероятностью глобальная мировая война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По мнению эксперта, китайцы могли сбить самолет Ненси Пэлоси, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия, но они не хотят воевать с США.

Остановить экономический рост Китая они все равно не могут, территория громадная, население колоссальное, победить их нельзя в этом смысле. Нанести максимальный ущерб можно, только нанеся ядерный удар. Но это мировая ядерная война.

Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы, и судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя - добавил Виталий Третьяков
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
 
КитайСШАвойнаядерная войнатретья мировая войнаНэнси Пелоси
 
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