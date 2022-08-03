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Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР

Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР - 03.08.2022 Украина.ру

Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР

Украинские войска целенаправленно обстреливают православные церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов.

2022-08-03T13:53

2022-08-03T13:53

2022-08-03T13:58

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"Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин сообщил, что и мечети в республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР они уже разрушены.

https://ukraina.ru/20220606/1034100895.html

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новости, днр, православие, церковь, обстрелы, украина