Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР - 03.08.2022 Украина.ру
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Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР - 03.08.2022 Украина.ру
Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
Украинские войска целенаправленно обстреливают православные церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов.
2022-08-03T13:53
2022-08-03T13:58
новости
днр
православие
церковь
обстрелы
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"Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин сообщил, что и мечети в республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР они уже разрушены.
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новости, днр, православие, церковь, обстрелы, украина

Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР

13:53 03.08.2022 (обновлено: 13:58 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские войска целенаправленно обстреливают православные церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов.
"Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.
Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин сообщил, что и мечети в республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР они уже разрушены.
Всехсвятский скит Святогорской лавры в Донецкой области пожар сгорел ВСУ уничтожило - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 13:58
Огонь по храму. Кто и зачем поджег Всехсвятский скит Святогорской лаврыНа прошлой неделе телеэкраны облетели кадры пылающего Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Как сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ), храм сгорел в результате боевых действий
 
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