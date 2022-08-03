Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
13:53 03.08.2022 (обновлено: 13:58 03.08.2022)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские войска целенаправленно обстреливают православные церкви в Краснолиманском районе Донецкой Народной Республики, заявил исполняющий обязанности председателя сельского совета села Торское Василий Седов.
"Попали в нашу церковь, целенаправленно это делается или нет? Если так посмотреть по обстрелам, наверное, да, потому что вот село Торское, рядом же Кировск, рядом же Терны - буквально рядом села стоят и во всех разбиты именно церкви... Можно сделать вывод, что это целенаправленно", - сказал Седов.
Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин сообщил, что и мечети в республике подвергаются сильнейшим обстрелам, а на оккупированных Киевом территориях ДНР они уже разрушены.
6 июня, 13:58Огонь по храму. Кто и зачем поджег Всехсвятский скит Святогорской лаврыНа прошлой неделе телеэкраны облетели кадры пылающего Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Как сообщил Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ), храм сгорел в результате боевых действий