https://ukraina.ru/20220803/1037243318.html

Царёв о людоедстве в украинских нацбатах и зерне с Украины. Видео

Царёв о людоедстве в украинских нацбатах и зерне с Украины. Видео - 03.08.2022 Украина.ру

Царёв о людоедстве в украинских нацбатах и зерне с Украины. Видео

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему батальон "Азов"* был признан террористической организацией только... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T11:36

2022-08-03T11:36

2022-08-03T12:01

видео

олег царев

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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему батальон "Азов"* был признан террористической организацией только сейчас, за что могли убить украинского аграрного олигарха Алексея Вадатурского, а также о том, как и кому Владимир Зеленский продал почти треть украинских земель:00:58 – Почему батальон "Азов"* только сейчас был признан террористической организаций в России и что это изменит?02:40 – Пленный боевик "Азова"* рассказал о людоедстве в полку: какие подробности ещё могут вскрыться?05:00 - Вывоз зерна с Украины начался: кто в этом заинтересован?06:56 - Зеленский продал 28% всей земли Украины: что дальше?14:54 - В Николаеве от "ракетного удара" погиб герой Украины, крупный аграрный предприниматель Алексей Вадатурский: неслучайная смерть?24:15 – Ситуация с зерном на освобождённых территориях.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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