"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии

Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам, к интересам страны. Это в чистом виде внешнее управление. По этой причине говорить о политике в отношении этого руководства невозможно. Мы же не знаем, какое они получат указание из Брюсселя, из Лондона или Вашингтона. По этой причине обсуждать его политику невозможно.

Михаил Хазин Экономист и публицист Экономист и публицист