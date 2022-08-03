https://ukraina.ru/20220803/1037215999.html
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии - 03.08.2022 Украина.ру
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии
Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам и страны, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-03T08:00
2022-08-03T08:00
2022-08-03T08:00
болгария
новости
политика
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Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что Москва готова возобновить поставки газа в Болгарию.По его мнению, нынешнему руководству Софии интересы Болгарии "до лампочки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20190319/1023016858.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
болгария, новости, политика
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии
Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам и страны, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру