"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии - 03.08.2022 Украина.ру
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"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии - 03.08.2022 Украина.ру
"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии
Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам и страны, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-03T08:00
2022-08-03T08:00
болгария
новости
политика
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Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что Москва готова возобновить поставки газа в Болгарию.По его мнению, нынешнему руководству Софии интересы Болгарии "до лампочки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20190319/1023016858.html
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болгария, новости, политика

"До лампочки": экономист объяснил, почему невозможно обсуждать политику Болгарии

08:00 03.08.2022
 
© РИА Новости . Юрий Кавер / Перейти в фотобанкАйя-София Собор Святой Софии
Айя-София Собор Святой Софии - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Юрий Кавер
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Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам и страны, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что Москва готова возобновить поставки газа в Болгарию.
Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам, к интересам страны. Это в чистом виде внешнее управление. По этой причине говорить о политике в отношении этого руководства невозможно. Мы же не знаем, какое они получат указание из Брюсселя, из Лондона или Вашингтона. По этой причине обсуждать его политику невозможно.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его мнению, нынешнему руководству Софии интересы Болгарии "до лампочки".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2019
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