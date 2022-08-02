https://ukraina.ru/20220802/1037099719.html

Михаил Хазин: Невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар

Михаил Хазин: Невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар

Михаил Хазин: Невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T13:16

2022-08-02T13:16

2022-08-02T13:26

интервью

михаил хазин

сво

экономика

политика

сша

ес

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037100422_14:0:850:470_1920x0_80_0_0_abb2e18bcffccb5b17b49b6d1bab95df.jpg

Будущее западной экономики печально. Длящийся уже почти десять месяцев кризис имеет целью сжечь избыточные деньги, избыточные капиталы. Но процесс сжигания капиталов, коль он начался, он может и не закончиться. Поэтому Запад совершил роковую ошибку, вступив в схватку с Россией, считает экономист и публицист Михаил Хазин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, начну с фразы лидера Китая Си Цзиньпина: "Нельзя идти против воли народа. Играющий с огнем непременно обожжет сам себя". Так в телефонном разговоре лидер Китая сказал Джо Байдену. В ответ Джо Байден сказал, что Штаты придерживаются принципа одного Китая. Что выгоднее для США в экономическом плане – развязать эту войну, либо быть в партнерстве с КНР?– Дело в том, что в США ситуация не самая легкая, и от них не очень зависит. Они не могут быть партнерами КНР по банальной причине - внутреннее производство в Китае дешевле чем в Соединенных Штатах Америки. По этой причине, если исходить из логики "мы печатаем деньги, а они нам на эти деньги поставляют товары", то в этом случае США спрашивают, а что они будут поставлять?До какого-то времени США поставляли технологии, и реально были мировыми технологическими лидерами. Сегодня в условиях кризиса эти новые технологии не очень нужны. Денег нет, по этой причине уровень жизни начинает падать, и люди пытаются сохранить то, что есть, а не искать что-то новое. Отношения США и Китая будут более-менее очевидны.Состоять они будут в том, что на первом этапе, как сейчас происходит – экспорт из Китая дешевых товаров в США будет, потому что это единственный способ поддержать уровень жизни населения в США, а на втором этапе США будут закрываться для того, чтобы восстановить внутреннее производство.Без закрытия не получится. Товары, произведенные внутри США, будут стоить дороже, чем китайские. Единственный способ спасти американскую экономику – это закрывать доступ китайских товаров на внутренний рынок.Тут мы сталкиваемся с интересной проблемой. Дело в том, что для того, чтобы что-то строить, нужны инвестиции. Кто-то должен вкладывать деньги в реальный сектор. Но когда вы печатаете деньги в большом количестве, и когда выдаете колоссальные доходы в спекулятивных операциях – никто не хочет вкладываться в реальный сектор.Мы в России сталкиваемся с этой ситуацией. Никто не хочет заниматься инвестициями, поскольку валютные спекуляции куда выгоднее. В США примерно такая же ситуация. Ты выводишь деньги из реального сектора, вкладываешь на фондовый рынок или еще куда-то, и ты на коне. И при этом еще инфляция. В США же все делается в долг. У вас кто будет покупать долговые инструменты, кто будет давать в кредит, когда доходность сегодня по долговым бумагам минус восемь, минус десять процентов. Если вы даете в долг на десять лет, то через десять лет выясняется, что вам уже ничего не должны.В этом смысле - это ситуация катастрофическая. Начавшийся в четвертом квартале прошлого года кризис, он уже идет почти десять месяцев, целью является сжечь эти избыточные деньги, избыточные капиталы. Другое дело, что процесс сжигания капиталов, коль он начался, он может и не закончиться. Поэтому, будущее современной западной экономики печально.Через восемь-десять лет, когда этот кризис точно закончится, мы увидим совершенно другую картину, сильно напоминающую руины. Начнется ли восстановление потом – это отдельная тема, потому что это будет другая модель, которой сегодня еще нет.В этом смысле то, что они начали с нами схватку после начала спецоперации – это принципиальная и роковая ошибка. Потому что невозможно начинать войну, если у вас в тылу пожар. Но они пока не понимают, насколько силен пожар. Это понимание будет постепенно приходить - и тогда будем смотреть. Но в общем и целом, я считаю, что то, что делают сегодня власти США и стран Западной Европы – это самоубийство.– Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из себя во время спора с журналистом, который задал вопрос по поводу рецессии, почему американские власти пытаются дать новое определение рецессии. Эта подмена понятий в США изменит ли как-то ситуацию?– Я в этом месте совершенно согласен с Карин Жан-Пьер. То, что сейчас происходит, к тому, что называлось раньше "рецессией", не имеет никакого отношения. Слово "депрессия" означает долгое, затяжное существование экономики без устойчивого экономического роста. Это депрессия.Слово "рецессия" означало… это был такой циклический термин, когда в рамках циклов экономики этот циклический спад затягивается. Если два квартала подряд темпы роста ВВП отрицательные, то есть, имеет место спад, то в этом случае говорилось о рецессии.При этом, безусловно, это политически манипулируемый термин. Была очень смешная история в сентябре или в начале октября 2008 года - на радиостанции "Эхо Москвы", ныне покойной, состоялась моя беседа с тогдашним очень приближенным к Кремлю административным экономистом Гуриевым, который сегодня оказался почему-то диссидентом.Я не понимаю, почему он решил переквалифицироваться в диссиденты – мне это абсолютно недоступно. Член Совета директоров всех крупных государственных российских компаний, получающий миллионы долларов. Зачем он решил уехать, я не знаю. Но тогда он мне объяснял. Я говорил, что в США, тогда, в 2008 году, уже довольно давно экономический спад, а он мне говорил, что его друзья из бюро экономического анализа, которые определяют, есть рецессия в США или нет, раз они честнейшие и безупречнейшие экономисты, и раз они говорят, что рецессии нет, значит - ее нет.Я говорил, что "ничего не знаю про рецессию, спад уже, наверное, год". А что касается сказать вслух – простите, 2008 год – это год президентских выборов. Кто же им позволит сказать, что есть рецессия перед выборами? Он мне начал объяснять, что в США - это честнейшие люди, и они всегда говорят правду. Надо ли объяснять, что сразу после президентских выборов в ноябре, то есть, через полтора месяца после нашего разговора, они задним числом признали рецессию с осени 2007 года.То есть, они врут, вот и все. Поэтому, в этом месте я с Карен Жан-Пьер согласен, потому что это не рецессия. То, что сегодня происходит в США – это не рецессия. Это долгосрочный структурный спад, который начался в четвертом квартале прошлого года. Можно спорить, он начался в октябре или в декабре, а сам факт его наличия – уже скоро год – оспорить нельзя.– Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва готова возобновить поставки газа в Болгарию. Готова ли Болгария оплачивать газ в рублях?– Не знаю. Руководство Болгарии не имеет никакого отношения к болгарскому народу, к его интересам, к интересам страны. Это в чистом виде внешнее управление. По этой причине говорить о политике в отношении этого руководства невозможно. Мы же не знаем, какое они получат указание из Брюсселя, из Лондона или Вашингтона. По этой причине обсуждать его политику невозможно. Обсуждать можно, когда мы говорим об интересах страны. В интересах этой страны делают то-то, в интересах этой – делают то-то. Нынешнему руководству Болгарии интересы Болгарии до лампочки.– К вопросу зерна. Египет расторг большой контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы. В том ли дело, что в контракте не были прописаны форс-мажорные обстоятельства, или дело в минировании портов? Почему с Украиной отказываются взаимодействовать?– Потому, что там нет субъекта, с которым можно взаимодействовать. Управление Украиной ведется из Лондона. Договариваться о чем-то бессмысленно, потому что вы не знаете, с кем договариваетесь, и как долго те лица, с которыми вы договариваетесь, будут что-то решать, а может быть, они и изначально ничего не решают.Договариваться можно только с субъектными персонажами, которые в состоянии за что-то отвечать. Кто на Украине за что-то отвечает? Не смешите меня.– Мы с вами месяц назад разговаривали по вопросу блокады Калининграда. Теперь новый виток. Глава Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком, который обслуживал транзит в Калининград. Это новый способ ставить России палки в колеса?– Восточная Европа в сегодняшнем своем варианте, начиная от Прибалтики и заканчивая Болгарией, не субъектна. Там нет стран, которые способны проводить суверенную политику, за одним исключением – Венгрия.Венгрия проводит суверенную политику. За это Брюссель ее ругает, все на нее орут, при этом уровень поддержки населения венгерского руководства очень высокий, чего нельзя сказать ни о Польше, ни о Прибалтике. Уровень поддержки населения Прибалтики можно видеть по знаменитой истории с цветами на 9 мая, когда в Риге вся площадь была в цветах. А националистическое полуфашистское руководство скрежетало зубами.Они получили указания максимально вставлять палки в колеса России. Брюссель им сказал – ребята, не надо, мы нарушаем правила. Из Лондона сказали – нет, наплевать. Указания Лондона исполняются. Я могу сказать, чем это закончится. Закончится это тем, что прибалтийских государств через 10-15 лет не будет. А Евросоюза еще раньше не будет, во всяком случае, в Восточной Европе.Они занимаются самоубийством. Но это их проблемы, не наши. Мы не будем захватывать Прибалтику. Если те тенденции, которые идут сегодня, будут продолжаться, то через какое-то время, достаточно короткое, прибалтийские государства будут стоять на коленях - с просьбой, чтобы мы их взяли, по причине того, что они будут вымирать от голода.Это их проблемы – не наши. Что мы можем сделать? Мы ничего сделать не можем. Это их выбор. Они же демократические страны, вот они демократически так решили. Есть же люди, которые кончают жизнь самоубийством, есть государства, которые кончают жизнь самоубийством. Мы за них не в отчете.– "Уолл-Стрит Джорнэл" сообщил о возможном введении запрета на экспорт нефти США. Можно ли в связи с этим ожидать геополитической катастрофы, все-таки - США занимала больше 12% от мирового рынка?– США уже добывают больше, чем могут потребить. Там есть тонкости, связанные с тем, что есть тяжелая нефть, которой США не хватает, а в США более светлая. Им для нормальной работы НПЗ нужно какое-то количество темной нефти, тяжелой. Где-то они ее могут взять, не знаю – битумные пески в Канаде, еще что-то. Неважно совершенно, в данном случае, это они решают эту проблему.Дело в том, что это означает, что разрушается вся система мировой торговли. Мы и так понимаем, что она разрушается. Это только один из элементов этого разрушения, его надо учитывать.

https://ukraina.ru/20220321/1033573344.html

https://ukraina.ru/20220515/1033962526.html

https://ukraina.ru/20220718/1036528166.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, михаил хазин, сво, экономика, политика, сша, ес, рф