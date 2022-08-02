Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру
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Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру
Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ
Нет ничего удивительного в том, что позиции ВСУ в Донбассе на разных направлениях более или менее прочные. Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T16:30
2022-08-02T17:05
россия
всу
артиллерия
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижении союзных войск в Авдеевке. В то же время с мест писали, что на линии Северск-Артемовск (Бахмут) противнику удалось стабилизировать фронт.Иногда изменения на фронте объясняются субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев, добавил специалист.Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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россия, всу, артиллерия

Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ

16:30 02.08.2022 (обновлено: 17:05 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Нет ничего удивительного в том, что позиции ВСУ в Донбассе на разных направлениях более или менее прочные. Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижении союзных войск в Авдеевке. В то же время с мест писали, что на линии Северск-Артемовск (Бахмут) противнику удалось стабилизировать фронт.
Иногда изменения на фронте объясняются субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.
"В какой-то момент наступает перенапряжение и большой участок фронта схлопывается. Этого перенапряжения может и не наступить. Противник может понять, что конфигурация изменилась и надо оттуда канать", - указал Норин.
Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев, добавил специалист.
Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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