https://ukraina.ru/20220802/1037217632.html

Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ

Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ - 02.08.2022 Украина.ру

Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ

Нет ничего удивительного в том, что позиции ВСУ в Донбассе на разных направлениях более или менее прочные. Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T16:30

2022-08-02T16:30

2022-08-02T17:05

россия

всу

артиллерия

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижении союзных войск в Авдеевке. В то же время с мест писали, что на линии Северск-Артемовск (Бахмут) противнику удалось стабилизировать фронт.Иногда изменения на фронте объясняются субъективными моментами, когда какая-нибудь рота достигает тактического успеха, продвигается, а за ней кто-то другой продвигается, пояснил эксперт.Поэтому сжатие выступа, который образует пояс городов, идущий со Славянска на севере до Дружковки и Константиновки на юге, – дело ближайших месяцев, добавил специалист.Мы будем действовать через одного. Сначала будут ковырять линию Северск-Соледар-Бахмут, а дальше займутся линией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Это продлится несколько месяцев, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, всу, артиллерия