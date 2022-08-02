https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html

Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео

Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео - 02.08.2022 Украина.ру

Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео

Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места... Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T15:04

2022-08-02T15:04

2022-08-02T15:04

видео

нато

херсон

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Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места обнаружения боеприпасов ограждают подручными средствами и помечают надписью "Осторожно. Мины". Противопехотные мины-лепестки самую большую опасность представляют для детей, так как похожи на игрушки. Подробности в нашем материале.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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