https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео - 02.08.2022 Украина.ру
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T15:04
2022-08-02T15:04
2022-08-02T15:04
видео
нато
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037212961_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a98270f140d8d3d48986ed10c024da79.jpg
Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места обнаружения боеприпасов ограждают подручными средствами и помечают надписью "Осторожно. Мины". Противопехотные мины-лепестки самую большую опасность представляют для детей, так как похожи на игрушки. Подробности в нашем материале.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037212961_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_541bf4fbfe44ac512da555ec47eddf0f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нато, херсон, видео
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места обнаружения боеприпасов ограждают подручными средствами и помечают надписью "Осторожно. Мины". Противопехотные мины-лепестки самую большую опасность представляют для детей, так как похожи на игрушки. Подробности в нашем материале.