Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео - 02.08.2022 Украина.ру
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Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео - 02.08.2022 Украина.ру
Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео
Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T15:04
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видео
нато
херсон
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Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места обнаружения боеприпасов ограждают подручными средствами и помечают надписью "Осторожно. Мины". Противопехотные мины-лепестки самую большую опасность представляют для детей, так как похожи на игрушки. Подробности в нашем материале.
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видео, нато, херсон, видео

Мины для мирных: как сапёры уничтожают сброшенные укронацистами "Лепестки". Видео

15:04 02.08.2022
 
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Российские саперы и спасатели МЧС ДНР проводят работы по разминированию Кировского района Донецка от мин "лепестки". Для безопасности населения места обнаружения боеприпасов ограждают подручными средствами и помечают надписью "Осторожно. Мины". Противопехотные мины-лепестки самую большую опасность представляют для детей, так как похожи на игрушки. Подробности в нашем материале.
 
ВидеоНАТОХерсон
 
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