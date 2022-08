Телом на финансовую амбразуру. Спасут ли проститутки бюджет Украины

https://ukraina.ru/20220802/1037101033.html

"Чудны дела твои, Господи!", -- опять возопил бы любой читатель Псалтыря, изучая финансовое положение Украины за 2022 год, ибо оно вызывает удивление и оторопь. Украина.ру, 02.08.2022

"Чудны дела твои, Господи!", -- опять возопил бы любой читатель Псалтыря, изучая финансовое положение Украины за 2022 год, ибо оно вызывает удивление и оторопь.Помощь Украине извне превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год (47,5 млрд. долл. в пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару Нацбанка Украины за 2021 год). А денег в бюджете все равно нет. И в Киеве просят легализовать проституцию. Для пополнения госбюджета налогами с продажной любви.Но обо всем по порядку. Российский ресурс РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy — некоммерческий исследовательский институт, расположенный в Германии, в городе Киль) еще в июне этого года подсчитал, что с 24 февраля страны и международные организации выделили больше 75 млрд. долл. помощи Украине. Месяц назад объем гуманитарной помощи уже был сопоставим с планом ООН по борьбе с коронавирусом (12,9 млрд. долл. (Украине) против 9,5 млрд. долл. (на ковид), а сумма военной помощи — с военным бюджетом Австралии (34,6 млрд. долл. и 31,8 млрд. долл. соответственно). Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи оказались США. С 24 февраля 2022 года президент США Джо Байден подписал два одобренных Конгрессом документа, предусматривающих выделение средств Украине:- Ukraine Supplemental Appropriations Act на общую сумму 13,6 млрд. долл.;- Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act на общую сумму 40 млрд. долл.Как утверждают специалисты, эти законы дают президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений, ускоряют и упрощают поставки военной помощи стране. И каждый новый пакет военной помощи, о котором объявляет Байден, фактически расходует суммы, которые заранее одобрил Конгресс.Как сообщает РБК, по проекту Ukraine Support Tracker помощь Украине оказывали 38 доноров: страны G7 и ЕС, институты ЕС (Еврокомиссия, Европейский фонд мира и Европейский инвестиционный банк), Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Швейцария и Турция. Конечно, согласно данным этого проекта в расчет брались сообщения об обязательствах, а не данные о фактических поставках. Но деньги-то в Украину все равно шли. Кроме того, в проекте не учитывались пожертвования частных лиц, компаний, церквей или неправительственных организаций, а также суммы помощи украинским беженцам в других странах.Так, сумма военной помощи Украине на июнь текущего года (34,6 млрд долл.) в шесть раз превышала ее военный бюджет за 2021 года (5,8 млрд. долл.).Огромна помощь Украина и со стороны ЕС. Например, помощь Украине уже сопоставима с помощью другим странам ЕС по программе SURE (Помощь в противостоянии угрозе безработицы в чрезвычайной ситуации). Эту программу ЕС принял в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии ковида, и ею воспользовались уж 19 стран ЕС на общую сумму 91,8 млрд. евро. А если в долларах и для сравнения с семью главными европейскими ее реципиентами, то Украина на поддержку штанов во время войны в 2022 году получила помощи на сумму 27,9 млрд, а Италия – 28,7 млрд., Испания – 22,3 млрд., Польша -- 11,7 млрд., Бельгия – 8,6 млрд., Португалия – 6,2 млрд., Греция – 5,5 млрд., Румыния – 4,3 млрд. То есть европейцы получали меньше чем украинцы.И список этот можно продолжать бесконечно. Но деньги уходят в Украину, как в бездонную бочку. Во-первых, потому, что все сжирает война. Во-вторых, нецелевое использование средств и коррупционное разворовывание их снижает общую эффективность помощи. И в-третьих, зачастую западная помощь выделяется так, чтобы на Западе же и потребляться. Но с акцентуацией, что выделена она Украине и навешиванием ее именно на Украину в виде ее внешнего долга.Ярчайшим и примером последнего может служить так называемый американский Закон 2022 года о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), торжественно подписанный Джо Байденом 9 мая 2022 года. Так вот ресурс "iSpace" рассказал, как будет расходоваться эта помощь на сумму более 40 млрд долл. Закон объединяет три условных пакета программ.Первый: 23,75 млрд. долл. предусмотрено на обеспечение безопасности Украины и оказание стране оборонной помощи, а также на проекты США по укреплению европейской безопасности. Вот о чём идёт речь:— 6 млрд. долл. — на инициативу по содействию безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки сил обороны и безопасности Украины;— 4 млрд. долл. — на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента США для дополнительной поддержки Украины и стран восточного фланга НАТО с целью развития и укрепления их оборонного потенциала;— 8,7 млрд. долл. — на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Киеву;— 3,9 млрд. долл. — европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительному вооружению и оборудованию;— 550 млн. долл. — на закупки критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и на разработку стратегий защиты систем, определённых для возможного будущего экспорта;— 600 млн. долл. — для ликвидации существующих ограничений промышленной базы ради ускоренного производства ракет и расширения возможностей добычи критически важных минералов.Второй: 9 млрд. долл. ассигновано на "дополнительную экономическую и техническую помощь", а именно:— 8 млрд. долл. — для реагирования на неотложные нужды Украины, в частности, для оказания прямой бюджетной поддержки;— 400 млн. долл. — на совершенствование системы правоохранительных органов и обеспечение верховенства права на Украине, в том числе для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушений прав человека;— 100 млн. долл. — для обеспечения защиты населения от последствий химических, биологических и ядерных угроз, а также для расширения программ разминирования;— 500 млн. долл. — для поддержки ЕБРР в вопросах обеспечения экономических и энергетических потребностей Украины.Третий: 6,58 млрд. долл. составляет дополнительная гуманитарная помощь в решении вопросов продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также для оказания поддержки пострадавшим от российской агрессии против Украины. Вот как будет расходоваться эта часть средств:— 350 млн. долл. — на оказание гуманитарной помощи украинским беженцам;— 4,35 млрд. долл. — на продовольственную помощь жителям стран мира, страдающим от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей украинского населения;— 150 млн. долл. — для оказания помощи странам в вопросе минимизации последствий роста цен на продовольствие;— 900 млн. долл. — предоставление поддержки беженцам с Украины на территории США, в частности, для проживания, изучения английского языка, терапии посттравматического синдрома, обучения в школах и т.п.;— 760 млн. долл. — для предупреждения глобальных продовольственных угроз и своевременного реагирования на них;— 54 млн. долл. — для оказания медицинской помощи украинским беженцам на территории США;— 20 млн. долл. — на дополнительную гуманитарную помощь.Предусмотрено финансирование мероприятий Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с вторжением РФ на Украину (67 млн. долл.), деятельности американского Минфина по отслеживанию российской финансовой активности (52 млн. долл.), а также на возобновление работы американской дипмиссии в Киеве (327 млн. долл.).Скептики подсчитали, что непосредственно Украине из этих 40 миллиардов долларов перепадет более 6, то есть 15%. Это сравнительно мало. Но по-любому это огромные деньги, вливающиеся в экономику страны. Плюс непосредственная помощь вооружением: от танков III поколения M1A2 Abrams до реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства HIMARS на колесном шасси и универсальных пусковых установок РСЗО M270 MLRS, которые сегодня кошмарят мирные города ЛДНР и освобожденной Украины, не говоря уже о позициях сил спецвоенной операции (СВО) России в Украине.И все равно не в коня корм, как говорится. В июле дефицит западной финансовой помощи Украине составил 50% от запрашиваемой Банковой суммы, и президент Украины Владимир Зеленский дал отмашку на "опускание" курса гривны. Из обещанных 38 млрд. долл. помощи Запад выделил Украине лишь 12,7 млрд. – почти столько, сколько у той имеется собственных чистых золотовалютных резервов (12,9 млрд. долл.). И экс-премьер Украины Николай Азаров по этому поводу уже сказал: "По оценкам международных экспертов, их хватит всего лишь на 2,5 месяца – чтобы оплатить импорт необходимых продуктов, включая сельскохозяйственные ресурсы, автомобильные запчасти, топливо и т.д. При этом иностранной "помощи" Киеву явно не хватает, и она слишком медленная, зато долговые обязательства наоборот – очень велики". И специалисты прогнозируют, что по мере нарастания кризиса в мире западная помощь Украине будет только сокращаться.Телеграм-канал "Политика Страны" прогнозирует дефолтные явления в стране: "Нафтогаз" не смог рассчитаться по евробондам и зашел в технический дефолт. Причем, как уверяют в самом НАКе, деньги на выплаты на счетах компании были, но правительство не разрешило заплатить. И, судя по всему, "Нафтогаз" – лишь первый в списке, за ним могут пойти остальные госкомпании. Правительство уже поручило начать переговоры по отсрочке на два года сроков погашения процентов по облигациям госкомпаний "Укрэнерго" и "Укравтодор". На фоне этого в среде экономистов все чаще говорят о дефолте всего государства Украина".При этом ухудшается положение украинцев. Как следует из отчета Польского банка по инфляции за июль, цены продолжают расти, а заработные платы и пенсии обесцениваются, рискуя в текущем году снизятся на 12%, а в реальном же выражении (с поправкой на инфляцию) – на 27%.И вот в это невеселое время на сайте украинского президента появилась веселая петиция за легализацию в стране проституции, авторы которой аргументируют свое предложение выгодой для бюджета в виде налогов и снижением уровня венерических заболеваний. С венерическими заболевания все ясно – тут сермяжная правда имеется: жриц любви целесообразно проверять на сифилис централизовано и заранее, чем по факту заболевания клиента.Но не менее весело звучат и расчеты финансовые. Авторы петиции подсчитали, что один нелегальный бордель приносит в сутки 9,6 тысяч долл., а в год эта сумма превышает 3 миллиона долларов. "Таких борделей десятки тысяч по Украине! В Киеве в борделях оборот финансов за год примерно 133 632 000 долл., и это очень много! Но этот бизнес нелегален, и вся прибыль идет кому-то черным налом на карман, в офшоры, а его легализация позволит увеличить количество налогов и укрепить финансовое состояние страны", – гласит мотивация к петиции.Есть в этом, с позволения сказать, документе один неверный посыл – расчет производятся, как кажется, из "базовой цены": при среднем прайсе за услуги "девушки" 200 долл. в час. Если бы реальные расценки в среднем были таковыми, то в Украине, похоже, не осталось бы ни доярок и ни учительниц с санитарками, секретаршами и офис-менеджерами -- все дарили бы любовь продажную.Ну а если серьезно, то действительно сон разума рождает чудовищ, а общие безнадега, стресс и депрессия – самые страшные и позорные извращения. Понятно же, что при таком плачевном финансово-экономическом положении деградирующей страны никакая проституция Украину не спасет. Но кто-то, воспользовавшись обнищанием людей и общем падением нравственности, все же хочет на законных основаниях превратить Украину в рынок секс-услуг. И легализовать как свой уже существующий бизнес, так и пригласить "акул" этого дела из-за рубежа. Обещая режиму Зеленского деньги на войну. Более омерзительную ситуацию и представить трудно.Впрочем, с другой стороны, проституция и превращение Украины в дешевый рынок секс-услуг – это, по ходу, первый признак евродемократии и приобщения украинцев к общечеловеческим ценностям. Впервые мировые жеребцы массово ринулись в Украине погарцевать на "дармовом мяске" после оранжевой революции 2004 года, когда ее вождь и главный бездарный бенефициар президент Виктор Ющенко в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для стран ЕС, США, Канады и Японии. Редкий педофил, некрофил, скотоложец и все прочие извращенцы не стремятся с тех пор в Украину покуражиться за дешево.Теперь услужливые люди и ценители евродемократии предлагают для них узаконить удовольствия. И Зеленский – как демократ демократов – не сможет им отказать. Ведь сегодня отослал же он в Одесский горсовет на рассмотрение петицию о сносе в городе памятника императрице Екатерине Второй и водружении на ее место погибшего порно-актера Билли Херрингтона, новую икону украинской евродемократии, которой стараются проводить в Украине деколонизацию и дерусификацию. В прошлом году памятник порнушнику уже предлагали установить в Запорожье, да что-то не срослось. Теперь вот хотят в Одессе. Да еще и под покровительством Зеленского. Может получиться – главное, чтобы не "москалька" стояла на постаменте.А еще одна задумка авторов петиции про легализацию проституции – вернуть под это дело украинок из Европы домой, чтобы они в Украине приносили финансовую пользу телом -- может тоже провалиться. Норвежское издание NRK недавно написало о новом феномене: "Норвежские проститутки признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов. Сексолог Лайв Мехлум объяснил, что покупка секса считается в обществе стыдным поступком. А в случае, если мужчина покупает секс у украинки, он себя оправдывает тем, что чувствует тем самым проявление заботы и некой опеки над женщиной, оказавшейся в сложной жизненной ситуации".Оказывается, украинки зарабатывают больше, нежели, к примеру, норвежские "ночные бабочки", и они стали выдавать себя за украинок. Чтобы, значит, увеличить свои расценки. Как пел Владимир Высоцкий, "распространенье наше по планете уже заметно вдалеке". Но стыдно от этого не меньше. Правда, не властям Украины – им деньги нужны любой ценой.

