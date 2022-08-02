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Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска - 02.08.2022 Украина.ру
Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
Тезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T10:28
2022-08-02T10:28
2022-08-02T10:28
новости
всу
славянск
краматорск
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Специалист уточнил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), где у ВСУ оборонительные позиции уже есть.Там уже местность чуть попроще, там уже будет поменьше укрепленных позиций. Если события в Донбассе пойдут в нашем ключе, к осени-зиме у нас там будут возможности для продвижения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, славянск, краматорск
Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
Тезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), где у ВСУ оборонительные позиции уже есть.
"Надо еще решать вопрос группировки, которая опирается на Угледар, Марьинку, Курахово и Новоселово. Они еще попытаются оборонять Дзержинск (Торецк). Потом противник будет смещаться к Павлгораду на границу Днепропетровской области, но для этого нужно решить текущую проблему со Славянском, Краматорском и Артемовском", - указал Рожин.
Там уже местность чуть попроще, там уже будет поменьше укрепленных позиций. Если события в Донбассе пойдут в нашем ключе, к осени-зиме у нас там будут возможности для продвижения, заключил собеседник издания.