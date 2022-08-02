https://ukraina.ru/20220802/1037093037.html

Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска

Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска - 02.08.2022 Украина.ру

Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска

Тезис о том, что после освобождения Славянска и Краматорска у ВСУ уже не будет крупных оборонительных рубежей и продвижение союзных войск пойдет быстрее, звучит слишком оптимистично. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T10:28

2022-08-02T10:28

2022-08-02T10:28

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Специалист уточнил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), где у ВСУ оборонительные позиции уже есть.Там уже местность чуть попроще, там уже будет поменьше укрепленных позиций. Если события в Донбассе пойдут в нашем ключе, к осени-зиме у нас там будут возможности для продвижения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, славянск, краматорск