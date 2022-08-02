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Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН

Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН - 02.08.2022 Украина.ру

Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН

Российские дипломаты передали Генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Чжан Цзюню документы, подтверждающие применение украинскими военными противопехотных мин против гражданского населения, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

2022-08-02T10:02

2022-08-02T10:02

2022-08-02T10:45

украина

донецк

оон

мины

всу

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Напомним, в конце июля ВСУ осуществили дистанционное минирование Донецка и других городов ДНР. В Донецке минами были усыпаны центральные районы. Украинские военные доставили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» на улицы городов при помощи ракет РСЗО. На минах уже подорвались несколько мирных жителей, в том числе ранения получил сотрудник МЧС ДНР.Оттавская конвенция, запрещающая применение противопехотных мин, была ратифицирована Украиной в 2005 году.

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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украина, донецк, оон, мины, всу