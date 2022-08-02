Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН - 02.08.2022 Украина.ру
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Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН
Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН - 02.08.2022 Украина.ру
Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН
Российские дипломаты передали Генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Чжан Цзюню документы, подтверждающие применение украинскими военными противопехотных мин против гражданского населения, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский
2022-08-02T10:02
2022-08-02T10:45
украина
донецк
оон
мины
всу
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Напомним, в конце июля ВСУ осуществили дистанционное минирование Донецка и других городов ДНР. В Донецке минами были усыпаны центральные районы. Украинские военные доставили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» на улицы городов при помощи ракет РСЗО. На минах уже подорвались несколько мирных жителей, в том числе ранения получил сотрудник МЧС ДНР.Оттавская конвенция, запрещающая применение противопехотных мин, была ратифицирована Украиной в 2005 году.
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
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украина, донецк, оон, мины, всу

Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН

10:02 02.08.2022 (обновлено: 10:45 02.08.2022)
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : belvpo.com
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Российские дипломаты передали Генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Чжан Цзюню документы, подтверждающие применение украинскими военными противопехотных мин против гражданского населения, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. После того как мы подняли этот сюжет в Совете Безопасности 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего.

Дмитрий Полянский
первый заместитель постпреда России при ООН
Напомним, в конце июля ВСУ осуществили дистанционное минирование Донецка и других городов ДНР. В Донецке минами были усыпаны центральные районы. Украинские военные доставили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» на улицы городов при помощи ракет РСЗО. На минах уже подорвались несколько мирных жителей, в том числе ранения получил сотрудник МЧС ДНР.
Оттавская конвенция, запрещающая применение противопехотных мин, была ратифицирована Украиной в 2005 году.
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