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Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой
Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой
У союзных войск действительно есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T09:48
2022-08-02T09:48
2022-08-02T09:48
россия
всу
авдеевка
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия республики при поддержке союзных сил вышла на серьёзный плацдарм, закрепилась в Песках и развивает наступление на Авдеевку и Марьинку.Специалист уточнил, что в районе Песок удалось промять фронт ВСУ за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ для противника будет нарастать проблема отсутствия профессиональных военных, это тоже скажется на качестве ведения боевых действий, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, всу, авдеевка
Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой
У союзных войск действительно есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия республики при поддержке союзных сил вышла на серьёзный плацдарм, закрепилась в Песках и развивает наступление на Авдеевку и Марьинку.
Специалист уточнил, что в районе Песок удалось промять фронт ВСУ за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.
"О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении", - указал Рожин.
По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ для противника будет нарастать проблема отсутствия профессиональных военных, это тоже скажется на качестве ведения боевых действий, заключил собеседник издания.