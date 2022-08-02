https://ukraina.ru/20220802/1037091453.html

Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой

Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия все же промяла ВСУ под Авдеевкой

У союзных войск действительно есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T09:48

2022-08-02T09:48

2022-08-02T09:48

россия

всу

авдеевка

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия республики при поддержке союзных сил вышла на серьёзный плацдарм, закрепилась в Песках и развивает наступление на Авдеевку и Марьинку.Специалист уточнил, что в районе Песок удалось промять фронт ВСУ за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ для противника будет нарастать проблема отсутствия профессиональных военных, это тоже скажется на качестве ведения боевых действий, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, всу, авдеевка