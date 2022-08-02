Дуда обвинил Меркель в предательстве ради Путина
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"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина
Дуда обвинил Меркель в предательстве ради Путина
"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок от поведения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2021 году, когда та позвонила президенту РФ Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда сказал 1 августа в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
2022-08-02T07:16
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Польский лидер напомнил, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года."В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку — 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — сказал Дуда.Он добавил, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года, а также подчеркнул, что "Северный поток" — его главный упрек в адрес Германии"."Северный поток-2" - газовый трубопровод протяженностью 2460 километров, пролегает по дну Балтийского моря. Магистраль находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию проекта в рамках антироссийских санкций.Ежегодно эта ветка могла бы перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа.
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новости, польша, дуда, звонок, меркель, владимир путин

"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина

07:16 02.08.2022 (обновлено: 07:30 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок от поведения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2021 году, когда та позвонила президенту РФ Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда сказал 1 августа в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
Польский лидер напомнил, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.
"В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку — 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — сказал Дуда.
Он добавил, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года, а также подчеркнул, что "Северный поток" — его главный упрек в адрес Германии".
"Северный поток-2" - газовый трубопровод протяженностью 2460 километров, пролегает по дну Балтийского моря. Магистраль находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию проекта в рамках антироссийских санкций.
Ежегодно эта ветка могла бы перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
07:15
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