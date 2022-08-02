https://ukraina.ru/20220802/1037086075.html

"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина

Дуда обвинил Меркель в предательстве ради Путина

"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок от поведения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2021 году, когда та позвонила президенту РФ Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда сказал 1 августа в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

2022-08-02T07:16

2022-08-02T07:16

2022-08-02T07:30

новости

польша

дуда

звонок

меркель

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102008/69/1020086962_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_0f45ca0c7d25386c5bf6dc105e2e9b9c.jpg

Польский лидер напомнил, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года."В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку — 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — сказал Дуда.Он добавил, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года, а также подчеркнул, что "Северный поток" — его главный упрек в адрес Германии"."Северный поток-2" - газовый трубопровод протяженностью 2460 километров, пролегает по дну Балтийского моря. Магистраль находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию проекта в рамках антироссийских санкций.Ежегодно эта ветка могла бы перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа.

https://ukraina.ru/20220802/1037084769.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, дуда, звонок, меркель, владимир путин