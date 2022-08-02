https://ukraina.ru/20220802/1037079587.html

"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе Северска

"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе Северска - 02.08.2022 Украина.ру

"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе Северска

В районе Северска фронт стабилизировался, бои на окраинах города приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на битву в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T05:45

2022-08-02T05:45

2022-08-02T05:45

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Ранее командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха заявил, что украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им мешает работа артиллерийских подразделений союзных сил.По его мнению, в Артемовске происходит тоже самое, что и в Северске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северск, всу, вс рф, новости, украина