https://ukraina.ru/20220802/1037067749.html
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон - 02.08.2022 Украина.ру
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
Пока никто не видел украинскую живую силу, наступающую на Херсон, ВСУ мелкими отрядами пытаются атаковать линию фронта на южном направлении и все попытки заканчиваются неудачно, потому что там открытая местность, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-02T05:00
2022-08-02T05:00
2022-08-02T05:00
украина
херсон
всу
новости
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Он рассказал, что киевский режим не наступает на Херсон, пока "никто пока не видел эту живую силу".По его мнению, для серьезного наступления киевскому режиму нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку.Из артподготовки у Украины только стрельба по гражданским объектам, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037024096.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, херсон, всу, новости
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
Пока никто не видел украинскую живую силу, наступающую на Херсон, ВСУ мелкими отрядами пытаются атаковать линию фронта на южном направлении и все попытки заканчиваются неудачно, потому что там открытая местность, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру