Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037067749.html
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон - 02.08.2022 Украина.ру
Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
Пока никто не видел украинскую живую силу, наступающую на Херсон, ВСУ мелкими отрядами пытаются атаковать линию фронта на южном направлении и все попытки заканчиваются неудачно, потому что там открытая местность, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-02T05:00
2022-08-02T05:00
украина
херсон
всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cce38840fcbd6fc88737f122b7796ce9.jpg
Он рассказал, что киевский режим не наступает на Херсон, пока "никто пока не видел эту живую силу".По его мнению, для серьезного наступления киевскому режиму нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку.Из артподготовки у Украины только стрельба по гражданским объектам, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037024096.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec63ef01450b373157801ac853ebeb02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, херсон, всу, новости

Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон

05:00 02.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока никто не видел украинскую живую силу, наступающую на Херсон, ВСУ мелкими отрядами пытаются атаковать линию фронта на южном направлении и все попытки заканчиваются неудачно, потому что там открытая местность, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что киевский режим не наступает на Херсон, пока "никто пока не видел эту живую силу".
Пока мелкими отрядами на южном направлении пытаются наступать. Но это открытая местность. Там все видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачно.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его мнению, для серьезного наступления киевскому режиму нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку.
Из артподготовки у Украины только стрельба по гражданским объектам, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 11:05
Западная Украина за минувшую неделю: Ликвидация больниц и облава на таможенников
 
УкраинаХерсонВСУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством
05:00Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
04:45Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны
04:30"Кто первый заявил, тот и победил": эксперт рассказал, где лидирует Украина, а не Россия
04:15Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему Украина рискнула попробовать угнать самолет РФ
04:00Леонков рассказал, сможет ли Украина ударит по Севастополю HIMARS`ами или "Точкой-У"
19:37Вероника Крашенинникова: США давно хотели повоевать против Путина
19:01Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине
18:06"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео
17:26Украинские уроки для Сербии и Косово, раскаяние скандального Мельника
17:15Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
17:08Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском
16:52ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию
16:50Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео
16:28"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
16:06Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину
16:00Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников
15:44Что происходит в порту Одессы. Репортаж с места событий. Видео
15:42Александр Артамонов: Под Херсоном мы готовим мощное контрнаступление до Южного Буга
15:30Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
Лента новостейМолния