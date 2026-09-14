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"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России

"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России - 14.09.2026 Украина.ру

"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России

Россия накопила внушительный арсенал ударных беспилотников и способна вести массированные атаки по территории Украины в течение всего дня с нескольких направлений. Об этом в эфире национального телемарафона предупредил официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

2026-09-14T11:18

2026-09-14T11:18

2026-09-14T11:18

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украина.ру

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По данным украинского военного ведомства, ключевая угроза сейчас исходит с северного и восточного направлений, а под ударом помимо Одесской области находятся и другие регионы. Игнат уточнил, что Москва сосредоточила большие запасы беспилотников с двигателями внутреннего сгорания, которые активно применяются для ударов вплоть до западных областей Украины. Представитель ВСУ признал, что полностью закрыть небо силами ПВО физически невозможно, а также отметил, что перехватывать новейшие российские реактивные дроны украинским военным стало намного сложнее. Динамика применения реактивных беспилотников стремительно растет: если за июнь было зафиксировано около 350 запущенных дронов, то в июле это число выросло до 1500, а за август подскочило уже до 2800 штук.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, одесская область, юрий игнат, вооруженные силы украины, украина.ру