"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России - 14.09.2026 Украина.ру
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"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России
"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России - 14.09.2026 Украина.ру
"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России
Россия накопила внушительный арсенал ударных беспилотников и способна вести массированные атаки по территории Украины в течение всего дня с нескольких направлений. Об этом в эфире национального телемарафона предупредил официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2026-09-14T11:18
2026-09-14T11:18
новости
россия
украина
одесская область
юрий игнат
вооруженные силы украины
украина.ру
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По данным украинского военного ведомства, ключевая угроза сейчас исходит с северного и восточного направлений, а под ударом помимо Одесской области находятся и другие регионы. Игнат уточнил, что Москва сосредоточила большие запасы беспилотников с двигателями внутреннего сгорания, которые активно применяются для ударов вплоть до западных областей Украины. Представитель ВСУ признал, что полностью закрыть небо силами ПВО физически невозможно, а также отметил, что перехватывать новейшие российские реактивные дроны украинским военным стало намного сложнее. Динамика применения реактивных беспилотников стремительно растет: если за июнь было зафиксировано около 350 запущенных дронов, то в июле это число выросло до 1500, а за август подскочило уже до 2800 штук.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, одесская область, юрий игнат, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Одесская область, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России

11:18 14.09.2026
 
© Фото : Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : Армія Inform
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Россия накопила внушительный арсенал ударных беспилотников и способна вести массированные атаки по территории Украины в течение всего дня с нескольких направлений. Об этом в эфире национального телемарафона предупредил официальный спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
По данным украинского военного ведомства, ключевая угроза сейчас исходит с северного и восточного направлений, а под ударом помимо Одесской области находятся и другие регионы.
Игнат уточнил, что Москва сосредоточила большие запасы беспилотников с двигателями внутреннего сгорания, которые активно применяются для ударов вплоть до западных областей Украины.
Представитель ВСУ признал, что полностью закрыть небо силами ПВО физически невозможно, а также отметил, что перехватывать новейшие российские реактивные дроны украинским военным стало намного сложнее.
Динамика применения реактивных беспилотников стремительно растет: если за июнь было зафиксировано около 350 запущенных дронов, то в июле это число выросло до 1500, а за август подскочило уже до 2800 штук.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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