"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины? - 14.09.2026 Украина.ру
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"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины?
"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины? - 14.09.2026 Украина.ру
"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины?
На должность нового генерального прокурора Украины рассматривают кандидатуру главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева. Об этом 14 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах
2026-09-14T11:01
2026-09-14T11:02
новости
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кравченко
алексей гончаренко
давид арахамия
набу
верховная рада
слуга народа
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По данным издания, Гетманцев — близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и один из главных критиков НАБУ и САП . Если его назначение состоится, он вполне может продолжить расследования против руководителей антикоррупционных органов, инициированные ушедшим генпрокурором Русланом Кравченко .Сам Гетманцев — доктор юридических наук, профессор, основатель юридической фирмы Jurimex. В Раде он возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики .Примечательно, что Нардеп Алексей Гончаренко* назвал информацию о выдвижении Гетманцева "вбросом и чепухой" .Голосование по отставке Кравченко Верховная рада планирует провести 15 сентября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид АрахамияПодробнее - в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, украина, кравченко, алексей гончаренко, давид арахамия, набу, верховная рада, слуга народа
Новости, Россия, Украина, Кравченко, Алексей Гончаренко, Давид Арахамия, НАБУ, Верховная Рада, Слуга народа

"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины?

11:01 14.09.2026 (обновлено: 11:02 14.09.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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На должность нового генерального прокурора Украины рассматривают кандидатуру главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева. Об этом 14 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах
По данным издания, Гетманцев — близкий к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и один из главных критиков НАБУ и САП . Если его назначение состоится, он вполне может продолжить расследования против руководителей антикоррупционных органов, инициированные ушедшим генпрокурором Русланом Кравченко .
Сам Гетманцев — доктор юридических наук, профессор, основатель юридической фирмы Jurimex. В Раде он возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики .
Примечательно, что Нардеп Алексей Гончаренко* назвал информацию о выдвижении Гетманцева "вбросом и чепухой" .
Голосование по отставке Кравченко Верховная рада планирует провести 15 сентября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Подробнее - в материале Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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