https://ukraina.ru/20260914/soshel-s-uma-ili-pereboyalsya-ofis-zelenskogo-pospeshil-otkrestitsya-ot-sbezhavshego-za-granitsu-1083172868.html
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора - 14.09.2026 Украина.ру
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
В окружении Владимира Зеленского заявили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко "сошел с ума", подписав обвинения против руководства НАБУ и САП, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента
2026-09-14T10:44
2026-09-14T10:44
2026-09-14T10:44
новости
украина
владимир зеленский
кравченко
набу
сап
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083172958_0:6:720:411_1920x0_80_0_0_8fa80320370a3c1f4be4ab5ea682a904.jpg
Собеседники издания категорически отрицают причастность Офиса Зеленского к действиям генпрокурора, называя выдвижение подозрений его личной несогласованной самодеятельностью и предполагая, что чиновник просто "перебоялся". Сам Зеленский в своем телеграм-канале призвал к отставке Кравченко, написав в соцсетях, что у него "есть только один выход: увольнение с должности", и попросил депутатов поддержать это решение.Скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководителей ключевых силовых структур. В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а приближенному к руководителю САП Александру Клименко лицу — влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, предложение взяток и содействие в уклонении от мобилизации. Сразу после этого Кравченко, который незадолго до инцидента подал в отставку, но еще не успел уйти с должности, на фоне подозрений в "крышевании" мошеннических кол-центров и легализации 41,7 миллиона гривен (почти 78,5 миллиона рублей), тайно сбежал ночью за границу на служебном автомобиле. Сам чиновник попытался оправдаться в соцсетях, назвав свой побег "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе Украины.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083172958_31:0:671:480_1920x0_80_0_0_aeb3dc2421819f13d4e9ef885c13e1dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, кравченко, набу, сап, офис президента
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Кравченко, НАБУ, САП, Офис президента
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
В окружении Владимира Зеленского заявили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко "сошел с ума", подписав обвинения против руководства НАБУ и САП, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента
Собеседники издания категорически отрицают причастность Офиса Зеленского к действиям генпрокурора, называя выдвижение подозрений его личной несогласованной самодеятельностью и предполагая, что чиновник просто "перебоялся".
Сам Зеленский в своем телеграм-канале призвал к отставке Кравченко, написав в соцсетях, что у него "есть только один выход: увольнение с должности", и попросил депутатов поддержать это решение.
Скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководителей ключевых силовых структур. В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а приближенному к руководителю САП Александру Клименко лицу — влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, предложение взяток и содействие в уклонении от мобилизации.
Сразу после этого Кравченко, который незадолго до инцидента подал в отставку, но еще не успел уйти с должности, на фоне подозрений в "крышевании" мошеннических кол-центров и легализации 41,7 миллиона гривен (почти 78,5 миллиона рублей), тайно сбежал ночью за границу на служебном автомобиле. Сам чиновник попытался оправдаться в соцсетях, назвав свой побег "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе Украины.