"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора - 14.09.2026 Украина.ру
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"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора - 14.09.2026 Украина.ру
"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
В окружении Владимира Зеленского заявили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко "сошел с ума", подписав обвинения против руководства НАБУ и САП, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента
2026-09-14T10:44
2026-09-14T10:44
новости
украина
владимир зеленский
кравченко
набу
сап
офис президента
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Собеседники издания категорически отрицают причастность Офиса Зеленского к действиям генпрокурора, называя выдвижение подозрений его личной несогласованной самодеятельностью и предполагая, что чиновник просто "перебоялся". Сам Зеленский в своем телеграм-канале призвал к отставке Кравченко, написав в соцсетях, что у него "есть только один выход: увольнение с должности", и попросил депутатов поддержать это решение.Скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководителей ключевых силовых структур. В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а приближенному к руководителю САП Александру Клименко лицу — влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, предложение взяток и содействие в уклонении от мобилизации. Сразу после этого Кравченко, который незадолго до инцидента подал в отставку, но еще не успел уйти с должности, на фоне подозрений в "крышевании" мошеннических кол-центров и легализации 41,7 миллиона гривен (почти 78,5 миллиона рублей), тайно сбежал ночью за границу на служебном автомобиле. Сам чиновник попытался оправдаться в соцсетях, назвав свой побег "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе Украины.Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
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новости, украина, владимир зеленский, кравченко, набу, сап, офис президента
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Кравченко, НАБУ, САП, Офис президента

"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора

10:44 14.09.2026
 
© Фото : unn.uaРуслан Кравченко
Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© Фото : unn.ua
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В окружении Владимира Зеленского заявили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко "сошел с ума", подписав обвинения против руководства НАБУ и САП, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента
Собеседники издания категорически отрицают причастность Офиса Зеленского к действиям генпрокурора, называя выдвижение подозрений его личной несогласованной самодеятельностью и предполагая, что чиновник просто "перебоялся".
Сам Зеленский в своем телеграм-канале призвал к отставке Кравченко, написав в соцсетях, что у него "есть только один выход: увольнение с должности", и попросил депутатов поддержать это решение.
Скандал разгорелся после того, как Кравченко подготовил официальные обвинения в адрес руководителей ключевых силовых структур. В частности, директору НАБУ Семену Кривоносу инкриминировалась подделка документов и фиктивное усыновление, а приближенному к руководителю САП Александру Клименко лицу — влияние на судью Высшего антикоррупционного суда, предложение взяток и содействие в уклонении от мобилизации.
Сразу после этого Кравченко, который незадолго до инцидента подал в отставку, но еще не успел уйти с должности, на фоне подозрений в "крышевании" мошеннических кол-центров и легализации 41,7 миллиона гривен (почти 78,5 миллиона рублей), тайно сбежал ночью за границу на служебном автомобиле. Сам чиновник попытался оправдаться в соцсетях, назвав свой побег "заграничной командировкой" ради информирования иностранных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе Украины.
Подробнее - в материале Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
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