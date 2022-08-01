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Путин: Россия - взаимно надежный партнер
Путин: Россия - взаимно надежный партнер - 01.08.2022 Украина.ру
Путин: Россия - взаимно надежный партнер
Россия останется надежным поставщиком металлургической продукции для добросовестных зарубежных партнеров. При этом работать с недружественными странами Москва не будет. Такое заявление в понедельник, 1 августа, на совещании по развитию металлургического комплекса заявил президент РФ Владимир Путин
2022-08-01T13:55
2022-08-01T13:55
2022-08-01T13:55
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россия
владимир путин
партнерство
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К слову, в понедельник, 1 августа, вступает в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреляВ документе указано, что ограничительная мера включает в себя "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в Евросоюз, если они происходят из России или экспортируются из нее, начиная с августа 2022 года".На момент принятия решения импорт российского угля в Европу оценивали в 8 млрд евро в год. По данным Минэнерго, доля стран Евросоюза в общем экспорте этого ресурса из России в 2021 году составила 21,8%.В связи со сложившейся ситуацией Москва сообщила о переориентировании рынка угля, а европейцы тем временем пытаются решить проблемы, запущенные их же санкциями. В частности, Франция объявила о возможном перезапуске угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке страны, аналогичным образом собирается действовать и Германия.Однако специалисты в области энергетики утверждают, что все это не приведет к результату, а только еще больше увеличит цены и потребление. Так, по оценкам Международного энергетического агентства в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет еще на 7%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, партнерство
Путин: Россия - взаимно надежный партнер
Россия останется надежным поставщиком металлургической продукции для добросовестных зарубежных партнеров. При этом работать с недружественными странами Москва не будет. Такое заявление в понедельник, 1 августа, на совещании по развитию металлургического комплекса заявил президент РФ Владимир Путин
"Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров", - сказал Путин.
К слову, в понедельник, 1 августа, вступает в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Соответствующая мера вошла в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля
В документе указано, что ограничительная мера включает в себя "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в Евросоюз, если они происходят из России или экспортируются из нее, начиная с августа 2022 года".
На момент принятия решения импорт российского угля в Европу оценивали в 8 млрд евро в год. По данным Минэнерго, доля стран Евросоюза в общем экспорте этого ресурса из России в 2021 году составила 21,8%.
В связи со сложившейся ситуацией Москва сообщила о переориентировании рынка угля, а европейцы тем временем пытаются решить проблемы, запущенные их же санкциями. В частности, Франция объявила о возможном перезапуске угольной электростанции "Сент-Авольд" на северо-востоке страны, аналогичным образом собирается действовать и Германия.
Однако специалисты в области энергетики утверждают, что все это не приведет к результату, а только еще больше увеличит цены и потребление. Так, по оценкам Международного энергетического агентства в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет еще на 7%.