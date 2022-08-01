https://ukraina.ru/20220801/1037066445.html
"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе
"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе - 01.08.2022 Украина.ру
"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе
Из Крыма нанесли самодельным БПЛА удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, скорее всего это были не ВСУ, а диверсионные группы, которые поддерживают киевский режим, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-01T12:12
2022-08-01T12:12
2022-08-01T12:12
терроризм
украина
новости
крым
бпла
севастополь
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Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.Он предположил, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы, не ВСУ, а сочувствующие Украине.ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые готовили теракты в Крыму, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
терроризм, украина, новости, крым, бпла, севастополь
"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе
Из Крыма нанесли самодельным БПЛА удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, скорее всего это были не ВСУ, а диверсионные группы, которые поддерживают киевский режим, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.
В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила.
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он предположил, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы, не ВСУ, а сочувствующие Украине.
ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые готовили теракты в Крыму, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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