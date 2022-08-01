https://ukraina.ru/20220801/1037066445.html

"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе

"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе - 01.08.2022 Украина.ру

"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе

Из Крыма нанесли самодельным БПЛА удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, скорее всего это были не ВСУ, а диверсионные группы, которые поддерживают киевский режим, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-01T12:12

2022-08-01T12:12

2022-08-01T12:12

терроризм

украина

новости

крым

бпла

севастополь

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Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.Он предположил, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы, не ВСУ, а сочувствующие Украине.ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые готовили теракты в Крыму, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

терроризм, украина, новости, крым, бпла, севастополь