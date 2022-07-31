В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора” - 31.07.2022 Украина.ру
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В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора” - 31.07.2022 Украина.ру
В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в столице страны Бангкоке. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости
2022-07-31T10:37
2022-07-31T10:37
аврора
новости
таиланд
вмф
память
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Согласно информации агентства, церемония на Протестантском кладбище Бангкока, где в 1911 году были захоронены останки двух российских матросов, скончавшихся во время визита крейсера в страну, называвшуюся в то время Сиам.Визит “Авроры” состоялся по случаю торжеств в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI.Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтёров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно", сообщает агентство.
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аврора, новости, таиланд, вмф, память, посольство рф

В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”

10:37 31.07.2022
 
Крейсер Аврора
Крейсер Аврора
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Дипломаты российского посольства в Таиланде отметили День Военно-морского флота РФ возложением венка на могилу русских моряков с крейсера "Аврора" в столице страны Бангкоке. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости
Согласно информации агентства, церемония на Протестантском кладбище Бангкока, где в 1911 году были захоронены останки двух российских матросов, скончавшихся во время визита крейсера в страну, называвшуюся в то время Сиам.
Визит “Авроры” состоялся по случаю торжеств в связи с коронацией короля Сиама Рамы VI.
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Могила моряков с "Авроры" была найдена в результате кропотливой многомесячной работы волонтёров Санкт-Петербургского общественного информационно-аналитического центра "Помним всех поименно", сообщает агентство.
 
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