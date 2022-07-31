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Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко - 31.07.2022 Украина.ру
Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, кто вслед за Египтом может отказаться от украинского зерна и оценил потери Киева.
2022-07-31T09:34
2022-07-31T09:34
2022-07-31T09:34
видео
ищенко
ростислав ищенко
зерно
украина
порты
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Египет разрывает контракт с Украиной на поставку 240 тыс. тонн пшеницы. Сообщается, что контракты были заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 тонну. Но в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
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Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg
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Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, кто вслед за Египтом может отказаться от украинского зерна и оценил потери Киева.