https://ukraina.ru/20220731/1037047337.html

Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко

Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко - 31.07.2022 Украина.ру

Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, кто вслед за Египтом может отказаться от украинского зерна и оценил потери Киева.

2022-07-31T09:34

2022-07-31T09:34

2022-07-31T09:34

видео

ищенко

ростислав ищенко

зерно

украина

порты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037047216_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2df671a9dd9f545855ef8e47b5a909da.jpg

Египет разрывает контракт с Украиной на поставку 240 тыс. тонн пшеницы. Сообщается, что контракты были заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 тонну. Но в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

видео, ищенко, ростислав ищенко, зерно, украина, порты, видео