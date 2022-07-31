Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко - 31.07.2022 Украина.ру
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Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко - 31.07.2022 Украина.ру
Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, кто вслед за Египтом может отказаться от украинского зерна и оценил потери Киева.
2022-07-31T09:34
2022-07-31T09:34
видео
ищенко
ростислав ищенко
зерно
украина
порты
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Египет разрывает контракт с Украиной на поставку 240 тыс. тонн пшеницы. Сообщается, что контракты были заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 тонну. Но в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ищенко, ростислав ищенко, зерно, украина, порты, видео

Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко

09:34 31.07.2022
 
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Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Все материалы
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге рассказал, кто вслед за Египтом может отказаться от украинского зерна и оценил потери Киева.
Египет разрывает контракт с Украиной на поставку 240 тыс. тонн пшеницы. Сообщается, что контракты были заключены еще в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за 1 тонну. Но в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
 
ВидеоИщенкоРостислав ИщенкозерноУкраинапорты
 
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