"Другая реальность": эксперт о том, почему поляки недовольны украинскими беженцами
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
Прибывшие украинские беженцы в Польшу привели к резкому подорожанию цен на аренду квартир и повышению ипотеки, поэтому многие поляки оказываются в худшем положении, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на первых порах поляки близко к сердцу приняли страдания украинских беженцев, многие граждане по собственной инициативе стали им помогать.
Сейчас реальность другая. Прибытие такого большого количества беженцев в крупные города привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир, ипотека стала расти, а это означает, что многие поляки оказываются в худшем положении, потому что им стало сложнее снять достойное жилье или взять ипотечный кредит.
Также он добавил, что льготы, которые стали давать украинцам, тоже стали вызывать возмущение многих поляков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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