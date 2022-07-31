https://ukraina.ru/20220731/1037034120.html

"Другая реальность": эксперт о том, почему поляки недовольны украинскими беженцами

"Другая реальность": эксперт о том, почему поляки недовольны украинскими беженцами - 31.07.2022 Украина.ру

"Другая реальность": эксперт о том, почему поляки недовольны украинскими беженцами

Прибывшие украинские беженцы в Польшу привели к резкому подорожанию цен на аренду квартир и повышению ипотеки, поэтому многие поляки оказываются в худшем положении, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-31T05:30

2022-07-31T05:30

2022-07-31T05:30

беженцы

украинцы

новости

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg

Он рассказал, что на первых порах поляки близко к сердцу приняли страдания украинских беженцев, многие граждане по собственной инициативе стали им помогать.Также он добавил, что льготы, которые стали давать украинцам, тоже стали вызывать возмущение многих поляков.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036895215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, украинцы, новости, польша