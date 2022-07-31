"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски - 31.07.2022 Украина.ру
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"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски - 31.07.2022 Украина.ру
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски
США не потеряют Аляску из-за давления на Россию, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-31T04:30
2022-07-31T04:30
новости
аляска
сша
россия
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Ранее в Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию.По его мнению, России с Америкой надо будет договариваться по сферам влияния в Европе и это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036969639.html
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новости, аляска, сша, россия

"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски

04:30 31.07.2022
 
© CC0, PixabayАляска
Аляска
© CC0, Pixabay
Читать в
США не потеряют Аляску из-за давления на Россию, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее в Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию.
Никакой потери Аляски не будет. В Америке мы наблюдаем определенные центробежные процессы. Действительно, многие недовольны Вашингтоном. Культурная поляризация общества растет, уровень доверия к федеральным институтам власти находятся на рекордно низком уровне. Все это может привести к определенному расколу страны, к ситуации социальной нестабильности и т.д.
Малек Дудаков интервью
Малек Дудаков
Политолог-американист
По его мнению, России с Америкой надо будет договариваться по сферам влияния в Европе и это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 15:26
Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама
 
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