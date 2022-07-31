https://ukraina.ru/20220731/1037032401.html
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски - 31.07.2022 Украина.ру
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски
США не потеряют Аляску из-за давления на Россию, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-31T04:30
2022-07-31T04:30
2022-07-31T04:30
новости
аляска
сша
россия
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Ранее в Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию.По его мнению, России с Америкой надо будет договариваться по сферам влияния в Европе и это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036969639.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аляска, сша, россия
"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски
США не потеряют Аляску из-за давления на Россию, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру