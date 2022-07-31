https://ukraina.ru/20220731/1037032401.html

"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски

"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски - 31.07.2022 Украина.ру

"Недовольны Вашингтоном": Дудаков рассказал, смогут ли США лишиться Аляски

США не потеряют Аляску из-за давления на Россию, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-07-31T04:30

2022-07-31T04:30

2022-07-31T04:30

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Ранее в Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию.По его мнению, России с Америкой надо будет договариваться по сферам влияния в Европе и это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036969639.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аляска, сша, россия